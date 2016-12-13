Владимир Козлов: Сборной России нельзя бойкотировать чемпионат мира по бобслею и скелетону

Олимпийский чемпион по бобслею Владимир Козлов прокомментировал перенос чемпионата мира по бобслею и скелетону из Сочи.

- Бойкотировать чемпионат мира сборной России нельзя. Мы должны участвовать, спортсмены не должны страдать, а должны участвовать и доказывать свою силу. На первом этапе команда выглядела хорошо. Надо и дальше участвовать, доказывать, что мы – сильные. Честно говоря, для меня решение о переносе было предсказуемым, потому что все это шло еще с лета, тем более, зная наших «друзей»-соперников и то, как они постепенно нагнетали ситуацию и довели ее до конца, когда уже собрались в Северной Америке на этапах Кубка мира, - цитирует Козлова «Р-Спорт».

Напомним, ранее официальный сайт Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) сообщил, что чемпионат мира не состоится в Сочи.

Решение IBSF было принято после того, как несколько национальных федерации объявили о своем намерении бойкотировать турнир после публикации второй части доклада Макларена.

Первой о бойкоте турнира сообщила Латвия. Позднее к ней присоединилась Южная Корея. Сегодня о возможности бойкота сообщил представитель австрийской федерации.