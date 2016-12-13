Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Гандбол  Чехия28 : 30Румыния
Гандбол  Венгрия23 : 24Норвегия
Футбол  Эвертон- : -Арсенал
Хоккей  Нефтехимик1 : 2Ак Барс
Футбол  Борнмут- : -Лестер Сити
Гандбол  Дания- : -Россия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владимир Козлов: Сборной России нельзя бойкотировать чемпионат мира по бобслею и скелетону

Источник:  Р-СпортКомментарии

Олимпийский чемпион по бобслею Владимир Козлов прокомментировал перенос чемпионата мира по бобслею и скелетону из Сочи.

- Бойкотировать чемпионат мира сборной России нельзя. Мы должны участвовать, спортсмены не должны страдать, а должны участвовать и доказывать свою силу. На первом этапе команда выглядела хорошо. Надо и дальше участвовать, доказывать, что мы – сильные. Честно говоря, для меня решение о переносе было предсказуемым, потому что все это шло еще с лета, тем более, зная наших «друзей»-соперников и то, как они постепенно нагнетали ситуацию и довели ее до конца, когда уже собрались в Северной Америке на этапах Кубка мира, - цитирует Козлова «Р-Спорт».

Напомним, ранее официальный сайт Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) сообщил, что чемпионат мира не состоится в Сочи.

Решение IBSF было принято после того, как несколько национальных федерации объявили о своем намерении бойкотировать турнир после публикации второй части доклада Макларена.

Первой о бойкоте турнира сообщила Латвия. Позднее к ней присоединилась Южная Корея. Сегодня о возможности бойкота сообщил представитель австрийской федерации.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Павел Колобков: Контракт на проведение чемпионата мира в Сочи еще не расторгнутМинистр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал перенос чемпионата мира по бобслею и скелетону из Сочи.Олег Соколов: Не знаю, что смущает федерацию бобслея и скелетонаБывший главный тренер сборной России Олег Соколов прокомментировал перенос чемпионата мира по бобслею и скелетону из Сочи.Алексей Воевода: Мы должны поехать на чемпионат мира и выиграть на чужой территорииДвукратный олимпийский чемпион по бобслею Алексей Воевода прокомментировал перенос чемпионата мира по бобслею и скелетону из Сочи.У России отобрали чемпионат мира по бобслею и скелетонуЧемпионат мира по бобслею и скелетону перенесен из Сочи по решению международной федерации по этим видам спорта. Турнир должен был состояться в России в 2017 году.Виталий Мутко: Пока нет предпосылок к срыву ЧМ-2017 по бобслею и скелетону в СочиВице-премьер правительства России прокомментировал ситуацию с чемпионатом мира по бобслею и скелетону в Сочи. Он отметил, что не видит опасности отмены турнира.Австрия может присоединиться к бойкоту ЧМ-2017 по бобслею и скелетону в СочиСборная Австрии, вероятно, будет бойкотировать чемпионат мира по бобслею и скелетону, который в 2017 году должен пройти в Сочи. Об этом сообщил президент австрийской федерации по этим видам спорта Роман Шобесбергер.Томас Шваб: Мы приветствовали бы перенос ЧМ-2017 по бобслею из СочиСпортивный директор федерация бобслея и санного спорта Германии Томас Шваб предложил перенести чемпионат мира из Сочи.Сборная Южной Кореи бойкотирует чемпионат мира по бобслею и скелетонуСборная Южной Кореи по скелетону решила бойкотировать чемпионат мира по бобслею и скелетону, который должен пройти в Сочи в феврале 2017 года.«Мы верим докладу Макларена». Дукурс – о бойкоте ЧМ-2017 в Сочи сборной Латвии«Мы верим докладу Макларена». Дукурс – о бойкоте ЧМ-2017 в Сочи сборной ЛатвииЧетырехкратный чемпион мира и дважды серебряный призер Олимпиады в скелетоне Мартинс Дукурс дал эксклюзивное интервью «Советскому спорту».Колобков о ЧМ по бобслею и скелетону: Метод бойкота – это не спортивный метод. Такого в спорте быть не должноМинистр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал нежелание спортсменов из Латвии выступать на чемпионате мира по бобслею и скелетону, который должен пройти в Сочи в феврале 2017 года.Сергей Чудинов: Просто латвийцы не умеют проигрывать, все остальное – отговоркиПризер чемпионатов мира и Европы Сергей Чудинов прокомментировал возможный отказ сборной Латвии от участия на чемпионате мира по скелетону в Сочи.Александр Зубков: Не вижу серьезной проблемы в отсутствие латвийских скелетонистов на ЧМ в СочиПрезидент Федерации бобслея России Александр Зубков прокомментировал возможный отказ сборной Латвии от участия на чемпионате мира в Сочи.Сборная Латвии по скелетону будет бойкотировать чемпионат мира в СочиСборная Латвии по скелетону решила отказаться от участия в чемпионате мира по скелетону. В 2017 году турнир должен пройти в Сочи.Алексей Воевода: Пусть американцы бойкотируют ЧМ, у них сейчас нет сильных спортсменовДвукратный чемпион Олимпийских игр российский бобслеист Алексей Воевода прокомментировал информацию о том, что сборная США рассматривает возможность бойкотировать чемпионат мира в Сочи.Сборная США хочет бойкотировать ЧМ по бобслею и скелетону в СочиСборная США может бойкотировать чемпионат мира по бобслею и скелетону, который пройдет в Сочи в феврале 2017 года, сообщает New York Times.Александр Зубков: Российские бобслеисты поверили в свои силыПрезидент Федерации бобслея России Александр Зубков прокомментировал успех наших спортсменов на этапе Кубка мира в Уистлере.Александр Зубков: Уверен, что экипаж Касьянова готов показывать высокие результаты и дальшеПрезидент Федерации бобслея России Александр Зубков прокомментировал выступление экипажа Александра Касьянова на стартовом этапе Кубка мира по бобслею.Александр Зубков: Как президент федерации, не получаю ни копейкиАлександр Зубков: Как президент федерации, не получаю ни копейкиВ начале июня двукратный олимпийский чемпион по бобслею был избран президентом Федерации бобслея и скелетона России.Александр Зубков: Угрозы переноса чемпионата мира-2017 из Сочи нет, все идет по плануГлава Федерации бобслея России Александр Зубков уверен в том, что следующий чемпионат мира по бобслею и скелетону пройдет в нашей стране.Бобслеистка Марухленко дисквалифицирована на 4 года за допингФедерация бобслея России дисквалифицировала Кристину Марухленко на 4 года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Россия
Россиякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Чемпионат мира по бобслею и скелетону
Чемпионат мира по бобслею и скелетону