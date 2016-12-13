Алексей Сафонов: Депай готов перейти в «Спартак»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Мемфиса Депая в «Спартак». Он сказал, что голландец готов ехать в Россию.

«В Манчестере он сидит на лавке, парень амбициозный. Наверняка Депай хочет играть, а не смотреть на футбол со стороны, пусть и в Англии. «Спартаку» он точно поможет. С клубом, уверен, «Спартак» договорится. По моей информации, голландцы хотят помочь «Спартаку» выиграть титул, а Депай готов приехать в Москву», - цитирует Сафонова «Спортфакт».

Напомним, полузащитник перешел в «Манчестер Юнайтед» из ПСВ за 34 миллиона евро в 2015 году. За это время Мемфис так и не сумел стать игроком стартового состава. Ранее сообщалось о намерении спартаковцев арендовать Депая.

В текущем сезоне 22-летний Мемфис Депай провел восемь матчей за «МЮ», не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 25 млн евро, а его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2019 года.