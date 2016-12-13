Алексей Воевода: Мы должны поехать на чемпионат мира и выиграть на чужой территории

Двукратный олимпийский чемпион по бобслею Алексей Воевода прокомментировал перенос чемпионата мира по бобслею и скелетону из Сочи.

- Мы не должны уподобляться и бойкотировать. Мы должны поехать и доказать, что мы лидеры, выиграть на чужой территории. Всем нам нужно поддержать наших спортсменов, которые стали жертвами политической игры, вмешавшейся в спорт. Обидно за то, что спортсмены из других стран занимаются такими грязными вещами, как бойкот, - цитирует Воеводу ТАСС.

Напомним, ранее официальный сайт Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) сообщил, что чемпионат мира не состоится в Сочи.

В официальном пресс-релизе IBSF отмечается, что «решение о переносе чемпионата было принято по двум причинам:

1. чтобы предоставить спортсменам и тренерам из всех государств принять участие в соревновании и сосредоточиться на спорте, а не на обвинениях и дискуссиях - оправданных или нет.

2. В связи с тем, что несмотря на огромные усилия Федерации бобслея России, в нынешней ситуации было бы невозможно оценить заслуги Оргкомитета по подготовке к такому большому соревнованию, равно как и качество комплекса «Санки» - одной из лучших трасс в мире».

Решение IBSF было принято после того, как несколько национальных федерации объявили о своем намерении бойкотировать турнир после публикации второй части доклада Макларена.