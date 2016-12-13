Дмитрий Песков: Перенос чемпионата мира по бобслею и скелетону – чрезвычайно политизированное решение
Пресс-секретарь
президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение о переносе чемпионата
мира по бобслею и скелетону. Он считает, что в этом решении есть политический
аспект.
«Мы очень сожалеем по этому поводу. Мы уверены, что это
чрезвычайно политизированное решение. Оно исходит из заявлений, которые не
имеют достаточного обоснования», - сказал Песков.
Чемпионат пройдет в другой стране, которая будет выбрана позднее. В официальном пресс-релизе IBSF отмечается, что «решение о переносе чемпионата было принято по двум причинам:
1.
чтобы предоставить спортсменам и тренерам из всех государств принять участие в
соревновании и сосредоточиться на спорте, а не на обвинениях и дискуссиях -
оправданных или нет.
2.
В связи с тем, что несмотря на огромные усилия Федерации бобслея России,
в нынешней ситуации было бы невозможно оценить заслуги Оргкомитета по
подготовке к такому большому соревнованию, равно как и качество комплекса
«Санки» - одной из лучших трасс в мире».
Решение IBSF было
принято после того, как несколько национальных федерации объявили о своем
намерении бойкотировать турнир после публикации второй части доклада Макларена.
Первой о бойкоте турнира сообщила Латвия. Позднее к ней присоединилась Южная Корея. Сегодня о возможности бойкота сообщил представитель австрийской федерации.