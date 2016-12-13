Дмитрий Песков: Перенос чемпионата мира по бобслею и скелетону – чрезвычайно политизированное решение

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение о переносе чемпионата мира по бобслею и скелетону. Он считает, что в этом решении есть политический аспект.

«Мы очень сожалеем по этому поводу. Мы уверены, что это чрезвычайно политизированное решение. Оно исходит из заявлений, которые не имеют достаточного обоснования», - сказал Песков.

Чемпионат пройдет в другой стране, которая будет выбрана позднее. В официальном пресс-релизе IBSF отмечается, что «решение о переносе чемпионата было принято по двум причинам:

1. чтобы предоставить спортсменам и тренерам из всех государств принять участие в соревновании и сосредоточиться на спорте, а не на обвинениях и дискуссиях - оправданных или нет.

2. В связи с тем, что несмотря на огромные усилия Федерации бобслея России, в нынешней ситуации было бы невозможно оценить заслуги Оргкомитета по подготовке к такому большому соревнованию, равно как и качество комплекса «Санки» - одной из лучших трасс в мире».

Решение IBSF было принято после того, как несколько национальных федерации объявили о своем намерении бойкотировать турнир после публикации второй части доклада Макларена.

Первой о бойкоте турнира сообщила Латвия. Позднее к ней присоединилась Южная Корея. Сегодня о возможности бойкота сообщил представитель австрийской федерации.