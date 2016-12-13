Генеральный директор «Анжи» Сергей Кораблев: Предложений по Беленову от «Зенита» не поступало
Генеральный
директор махачкалинского «Анжи» Сергей Кораблев прокомментировал информацию о
возможном переходе в «Зенит» вратаря Александра Беленова.
– Информация по Александру Беленову
появляется каждый и постоянно меняется. Думаю, ее качество соответствующее.
Могу сказать, что на сегодняшний день в офис футбольного клуба «Анжи» не
поступало предложений от «Зенита» относительно перехода этого игрока. Если они
хотят приобрести футболиста – пусть обращаются к нам. Спрашивать про
вероятность перехода нужно у них, – рассказал Кораблев «Спорту день за днем».
Напомним, в
текущем сезоне Александр Беленов провел за «Анжи» 17 встреч, пропустил 18 голов
и семь матчей отыграл на ноль.
В 2016 году вратарь
перешел в махачкалинский клуб из «Кубани». До «Кубани» футболист выступал за
московский «Спартак» и белгородский «Салют». В 2012 году провел один матч за
вторую сборную России против сборной Турции.