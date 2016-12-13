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Виктор Гончаренко: Траоре наверняка вернется в «Монако». Уход Дзагоева – это слух

Артем Иванов
Источник:  «Прессбол»Комментарии

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сделал несколько заявлений о будущем игроков армейского клуба.

- Возрастная защита ЦСКА? А я скажу: опытная, пропустившая меньше всех в чемпионате! Не хватает нападающего? Но, зная, как селекционный отдел ЦСКА умеет подыскивать футболистов, не сомневаюсь, что проблема решаема. Речь об иностранце. Траоре наверняка вернется в «Монако», уйдет и Страндберг. Чалов – молодой парень, пока не готовый к такой ответственности. Но у нас есть различные варианты решений. Это не безнадега. И даже не повод говорить о трудностях. Это просто вызов, - заявил Виктор Гончаренко «Прессболу».

- Уход Дзагоева – слух (вчера DailyMail сообщила, что помимо «Эвертона» игрок интересен «Саутгемптону» и «Суонси» – Прим. ред.). Можете вопрос закрыть, - подчеркнул главный тренер ЦСКА. - А дисквалификация Еременко – конечно, большая потеря. Но это уже от меня зависит, как видоизменить полузащиту, чтобы компенсировать потерю. Вернблум, Натхо, Головин и Дзагоев – по-моему, это большая сила в центральной зоне. По крайней мере, на те 13 игр, которые нам остались.

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