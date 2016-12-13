«Барселона» в товарищеском матче обыграла «Аль-Ахли»
Товарищеский
матч между катарским клубом «Аль-Ахли» и «Барселоной» завершился победой
гостей. Итоговый счет матча – 5:3 в пользу «Барселоны».
Матч
состоялся в столице Катара Дохе. В составе «Барселоны» забивали Луис Суарес,
Лионель Месси, Неймар, Пако Альксер и Рафинья. У «Аль-Ахли» дубль сделал
Моханнад Асири, еще один гол в активе Омар Абдулрахмана.
Товарищеский
матч
Доха
(Катар)
«Аль-Ахли»
(Катар) – «Барселона» (Испания) – 3:5
Голы:
Абдулрахман, 51, с пенальти, Асери, 60, 65 - Суарес, 8, Месси, 10, Неймар, 17,
Алькасер, 55, Рафинья, 58.
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