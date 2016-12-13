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«Барселона» в товарищеском матче обыграла «Аль-Ахли»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Товарищеский матч между катарским клубом «Аль-Ахли» и «Барселоной» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:3 в пользу «Барселоны».

Матч состоялся в столице Катара Дохе. В составе «Барселоны» забивали Луис Суарес, Лионель Месси, Неймар, Пако Альксер и Рафинья. У «Аль-Ахли» дубль сделал Моханнад Асири, еще один гол в активе Омар Абдулрахмана.

Товарищеский матч

Доха (Катар)

«Аль-Ахли» (Катар) – «Барселона» (Испания) – 3:5

Голы: Абдулрахман, 51, с пенальти, Асери, 60, 65 - Суарес, 8, Месси, 10, Неймар, 17, Алькасер, 55, Рафинья, 58.

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