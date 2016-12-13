Олег Соколов: Не знаю, что смущает федерацию бобслея и скелетона

Бывший главный тренер сборной России Олег Соколов прокомментировал перенос чемпионата мира по бобслею и скелетону из Сочи.

- Скоропалительные решения – это всегда неправильно, нужно было дождаться окончательного решения МОК со всеми окончательными выводами, доводами с нашей стороны, встречных объяснений на информацию Макларена. Этот процесс только начинается, поэтому не знаю, зачем такие резкие решения принимают. Организация в нашей стране проходит всегда хорошо, место красивое, трасса лучшая сейчас в мире. Не знаю, что их смущает. Политика это или спортивная часть, не знаю. В голову же не залезешь. Может быть, у них информации больше, чем у нас, - цитирует Соколова «Р-Спорт».

Напомним, ранее официальный сайт Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) сообщил, что чемпионат мира не состоится в Сочи.

Решение IBSF было принято после того, как несколько национальных федерации объявили о своем намерении бойкотировать турнир после публикации второй части доклада Макларена.

Первой о бойкоте турнира сообщила Латвия. Позднее к ней присоединилась Южная Корея. Сегодня о возможности бойкота сообщил представитель австрийской федерации.