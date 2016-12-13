Павел Колобков: Контракт на проведение чемпионата мира в Сочи еще не расторгнут

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал перенос чемпионата мира по бобслею и скелетону из Сочи.

- Есть соглашение о проведении чемпионата мира, которое никто не расторгал, а там есть условия расторжения. Нам надо тоже очень внимательно сейчас посмотреть соглашение, которое заключила наша федерация с международной. Мы будем выяснять все эти вопросы и принимать дальнейшие решения, - передает слова Колобкова «Р-Спорт».

Напомним, ранее официальный сайт Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) сообщил, что чемпионат мира не состоится в Сочи.

Решение IBSF было принято после того, как несколько национальных федерации объявили о своем намерении бойкотировать турнир после публикации второй части доклада Макларена.

Первой о бойкоте турнира сообщила Латвия. Позднее к ней присоединилась Южная Корея. Сегодня о возможности бойкота сообщил представитель австрийской федерации.



