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Дмитрий Селюк: Яя Туре не виноват. На дне рождения в «Кока-колу» добавляли алкоголь, он не знал об этом

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Представитель полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк рассказал об истории с его клиентом. Он объяснил, как в крови футболиста оказался алкоголь.

«По религиозным соображениям Яя никогда не пил, не пьет и не будет пить алкоголь. Об этом прекрасно знает в том числе главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, в связи с чем он и не наказал Яя за эту историю. 

То, что содержание алкоголя в крови Туре превышало допустимую норму, объясняется следующей историей. Яя пригласили на день рождения, где присутствовало множество людей. Как потом оказалось, для увеселения гостей хозяева добавляли в чаны с «Кока-колой» и соком определенную долю алкоголя. Яя об этом не знал и думал, что запивает еду «Кока-колой». Он здоровый и мощный парень и думал, что все в порядке. Если бы он знал о наличии алкоголя в напитке, то никогда бы не прикоснулся к нему», - цитирует Селюка «Чемпионат.com».

Ранее стало известно, что Яя Туре лишен водительских прав на полтора года. Он был уличен в вождении машины в нетрезвом состоянии. Игрок также был оштрафован на 54 000 фунтов. Сам футболист признал свою вину.

«Все знают, что я мусульманин и не употребляю алкоголь. Вождение в пьяном виде – это серьезное преступление. Хоть я и не принимал алкоголь нарочно, я принимаю наказание и приношу извинения за этот эпизод», - цитирует Туре ВВС.

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