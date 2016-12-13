«Челси» и «Манчестер Сити» оштрафованы за потасовку во время матча

Футбольная ассоциация Англии приняла решение оштрафовать «Челси» и «Манчестер Сити». Причина – неподобающее поведение игроков во время матча.

3 декабря «Манчестер Сити» дома уступил «Челси» со счетом 1:3. После фола Серхио Агуэро на Давиде Луисе в конце матча на поле состоялась массовая потасовка игроков. Агуэро позднее был дисквалифицирован на четыре матча, трехматчевую дисквалификацию получил Фернандиньо.

Теперь же Футбольная ассоциация наказала и клубы за то, что они не смогли обеспечить корректное поведение игроков. «Челси» оштрафован на 100 тысяч фунтов, «Манчестер Сити» - на 35 тысяч.



