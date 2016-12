Ким «Sky» Ха-Нул перешел в SK Telecom T1

Кореец Ким «Sky» Ха-Нул присоединился к команде SK Telecom T1 по League of Legends.

[ 스카이. 김하늘 선수와 계약 체결 ]

SKT T1 MID Player : HaNeul 'SKY' Kim.

Welcome to #SKTT1. Please support him!

김하늘 선수와 T1이 함께 하게 되었습니다.

많이 환영해주세요! pic.twitter.com/hhlxB4q95F