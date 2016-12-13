Игорь Лебедев: Не удивлюсь, если поднимутся головы желающих отнять у нас ЧМ-2018 по футболу
Депутат Госдумы РФ прокомментировал
решение отобрать у России чемпионат мира-2017 по бобслею и скелетону. Он не
исключил, что то же самое произойдет с чемпионатом мира-2018 по футболу.
«Это вполне логичный следующий ход всего развития допингового
скандала, развязанного против нашей страны более года назад. Вышла вторая часть
доклада Макларена - опять без фактов, опять без доказательств, опять одни слова
и обвинения, но для Запада этого достаточно, чтобы попытаться изолировать нашу
страну в спортивном мире.
Мы освободили Алеппо, но проигрываем в спортивных политических
играх. Не исключаю, что завтра встанет вопрос о недопуске российских
спортсменов до международных соревнований, а послезавтра поднимутся головы
желающих отнять у нас право проведения ЧМ-2018 по футболу. Единственная надежда
– в изменении политической обстановки в мире после инаугурации президента США, рассчитываем
на изменение отношений между Россией и Западом», - цитирует Лебедева «Р-Спорт».
В официальном пресс-релизе IBSF отмечается, что «решение о переносе чемпионата было принято по двум причинам:
1.
чтобы предоставить спортсменам и тренерам из всех государств принять участие в
соревновании и сосредоточиться на спорте, а не на обвинениях и дискуссиях -
оправданных или нет.
2.
В связи с тем, что несмотря на огромные усилия Федерации бобслея России, в
нынешней ситуации было бы невозможно оценить заслуги Оргкомитета по подготовке
к такому большому соревнованию, равно как и качество комплекса «Санки» - одной
из лучших трасс в мире».
Напомним,
что чемпионат мира должен был пройти в Сочи с 13 по 26 февраля 2017
года.