Игорь Лебедев: Не удивлюсь, если поднимутся головы желающих отнять у нас ЧМ-2018 по футболу

Депутат Госдумы РФ прокомментировал решение отобрать у России чемпионат мира-2017 по бобслею и скелетону. Он не исключил, что то же самое произойдет с чемпионатом мира-2018 по футболу.

«Это вполне логичный следующий ход всего развития допингового скандала, развязанного против нашей страны более года назад. Вышла вторая часть доклада Макларена - опять без фактов, опять без доказательств, опять одни слова и обвинения, но для Запада этого достаточно, чтобы попытаться изолировать нашу страну в спортивном мире.

Мы освободили Алеппо, но проигрываем в спортивных политических играх. Не исключаю, что завтра встанет вопрос о недопуске российских спортсменов до международных соревнований, а послезавтра поднимутся головы желающих отнять у нас право проведения ЧМ-2018 по футболу. Единственная надежда – в изменении политической обстановки в мире после инаугурации президента США, рассчитываем на изменение отношений между Россией и Западом», - цитирует Лебедева «Р-Спорт».

В официальном пресс-релизе IBSF отмечается, что «решение о переносе чемпионата было принято по двум причинам:

1. чтобы предоставить спортсменам и тренерам из всех государств принять участие в соревновании и сосредоточиться на спорте, а не на обвинениях и дискуссиях - оправданных или нет.

2. В связи с тем, что несмотря на огромные усилия Федерации бобслея России, в нынешней ситуации было бы невозможно оценить заслуги Оргкомитета по подготовке к такому большому соревнованию, равно как и качество комплекса «Санки» - одной из лучших трасс в мире».

Напомним, что чемпионат мира должен был пройти в Сочи с 13 по 26 февраля 2017 года.