Мартинс Дукурс: Надо было думать об отмене ЧМ летом, после доклада Макларена
Латвийский скелетонист Мартинс Дукурс в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» - об отмене ЧМ в Сочи.
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Вы всего за несколько дней до отмены вы
заявили, что не поедете в Сочи. Может,
что-то знали?
- Я лишь знал, что спортсмены из нескольких ведущих стран не едут в Россию, Мы просто стали одними из тех, кто заявил об этом официально.
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На организацию чемпионата в России
потратили большие деньги. Жаль вложенных
средств…
- Ну что делать? Надо было думать об этом еще летом, после первой части доклада Макларена.
Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла решение о переносе чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону из России, который должен был пройти 13 по 26 февраля на олимпийской трассе в Сочи. Сообщается, что место проведения турнира будет определено позднее.