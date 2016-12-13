Мартинс Дукурс: Надо было думать об отмене ЧМ летом, после доклада Макларена

Латвийский скелетонист Мартинс Дукурс в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» - об отмене ЧМ в Сочи.

- Вы всего за несколько дней до отмены вы заявили, что не поедете в Сочи. Может, что-то знали?

- Я лишь знал, что спортсмены из нескольких ведущих стран не едут в Россию, Мы просто стали одними из тех, кто заявил об этом официально.

- На организацию чемпионата в России потратили большие деньги. Жаль вложенных средств…

- Ну что делать? Надо было думать об этом еще летом, после первой части доклада Макларена.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла решение о переносе чемпионата мира 2017 года по бобслею и скелетону из России, который должен был пройти 13 по 26 февраля на олимпийской трассе в Сочи. Сообщается, что место проведения турнира будет определено позднее.