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Дмитрий Свищев: Решение перенести чемпионат мира по бобслею и скелетону – совершенно безумное

Источник:  Р-СпортКомментарии

Депутат Госдумы, президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев прокомментировал решение отобрать у России чемпионат мира-2017 по бобслею и скелетону. Он назвал его «совершенно безумным».

«Совершенно безумное решение, непродуманное, которое влечет за собой совершенно непредсказуемые последствия. Международная федерация бобслея принимает решение, основываясь на бойкоте отдельных национальных федераций. Это что значит? Безумие. Для нас, к сожалению, имеет это не очень хорошие последствия, потому что могут последовать бойкоты от других федераций по другим видам. Надо внимательнейшим образом подойти к вопросу, обязательно надо судиться, предъявить счет, деньги потрачены, силы, пусть оплатят в полном объеме», - цитирует Свищева «Р-Спорт».

В официальном пресс-релизе IBSF отмечается, что «решение о переносе чемпионата было принято по двум причинам:

1. чтобы предоставить спортсменам и тренерам из всех государств принять участие в соревновании и сосредоточиться на спорте, а не на обвинениях и дискуссиях - оправданных или нет. 

2. В связи с тем, что несмотря на огромные усилия Федерации бобслея России,  в нынешней ситуации было бы невозможно оценить заслуги Оргкомитета по подготовке к такому большому соревнованию, равно как и качество комплекса «Санки» - одной из лучших трасс в мире».

Напомним, что чемпионат мира должен был пройти в Сочи с 13 по 26 февраля 2017 года. 


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