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Анатолий Тимощук: У «Шахтера» есть хорошие шансы попасть в финал Лиги Европы

Источник:  Sport.uaКомментарии

Бывший полузащитник «Зенита» и «Шахтера» Анатолий Тимощук оценил шансы донецкого клуба в Лиге Европы. Он считает, что у «горняков» есть хороший шанс не только победить «Сельту» в 1/16 финала, но и выйти в финал турнира.

«Если «Шахтер» будет продолжать развиваться в таком же направлении, то есть хорошие шансы попасть в финал. Сейчас команда Паулу Фонсеки показывает уверенную игру, став единственной командой на групповом раунде, которая выиграла все свои матчи. «Сельта» - неплохой соперник, но играет неровно. «Шахтер» - более опытная команда и более слаженный коллектив, поэтому они являются фаворитами и в этом противостоянии и могут являться фаворитом всего турнира», - цитирует Тимощука Sport.ua.

Напомним, первая игра между командами состоится 16 февраля в Испании. С результатами жеребьевки вы можете ознакомиться здесь.


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