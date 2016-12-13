Анатолий Тимощук: У «Шахтера» есть хорошие шансы попасть в финал Лиги Европы
Бывший полузащитник «Зенита» и «Шахтера» Анатолий
Тимощук оценил шансы донецкого клуба в Лиге Европы. Он считает, что у «горняков»
есть хороший шанс не только победить «Сельту» в 1/16 финала, но и выйти в финал
турнира.
«Если «Шахтер» будет продолжать развиваться в
таком же направлении, то есть хорошие шансы попасть в финал. Сейчас команда
Паулу Фонсеки показывает уверенную игру, став единственной командой на
групповом раунде, которая выиграла все свои матчи. «Сельта» - неплохой
соперник, но играет неровно. «Шахтер» - более опытная команда и более слаженный
коллектив, поэтому они являются фаворитами и в этом противостоянии и могут
являться фаворитом всего турнира», - цитирует Тимощука Sport.ua.
Напомним, первая игра между командами состоится 16 февраля в
Испании. С результатами жеребьевки вы можете ознакомиться здесь.