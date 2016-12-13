Американский лыжник Ньюэлл: Это позор, что спортсмены, которые находятся под подозрением из-за доклада Макларена, продолжают соревноваться
Американский лыжник Эндрю Ньюэлл прокомментировал ситуацию с
докладом Макларена. Он недоволен тем, что спортсмены, упомянутые в нем,
продолжают участвовать в гонках.
«Это печально. Вы знаете, что спортсмены, которые находятся под
подозрением, так как были упомянуты в докладе Макларена, продолжают принимать
участие как в Кубке мира по лыжным гонкам, так и по биатлону. Я считаю, что это
позор, потому что они отбирают ценные шансы у других людей», - цитирует Ньюэлла
fasterskier.com.
Ранее сообщалось, что в докладе Макларена был упомянут, в
частности. Российский лыжник Александр Легков.
Напомним, 9 декабря глава
независимой комиссии WADA канадский юрист Ричард Макларен представил вторую
часть своего доклада о допинговых нарушениях российских олимпийцев в Сочи. По
его словам, 4 золотые медали домашних Игр были выиграны россиянами с нарушением
правил.
Позднее WADA опубликовало на специальном сайте более 1000
документов, которые использовал Макларен в своем расследовании.
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