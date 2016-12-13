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Американский лыжник Ньюэлл: Это позор, что спортсмены, которые находятся под подозрением из-за доклада Макларена, продолжают соревноваться

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Американский лыжник Эндрю Ньюэлл прокомментировал ситуацию с докладом Макларена. Он недоволен тем, что спортсмены, упомянутые в нем, продолжают участвовать в гонках.

«Это печально. Вы знаете, что спортсмены, которые находятся под подозрением, так как были упомянуты в докладе Макларена, продолжают принимать участие как в Кубке мира по лыжным гонкам, так и по биатлону. Я считаю, что это позор, потому что они отбирают ценные шансы у других людей», - цитирует Ньюэлла fasterskier.com.

Ранее сообщалось, что в докладе Макларена был упомянут, в частности. Российский лыжник Александр Легков.

Напомним, 9 декабря глава независимой комиссии WADA канадский юрист Ричард Макларен представил вторую часть своего доклада о допинговых нарушениях российских олимпийцев в Сочи. По его словам, 4 золотые медали домашних Игр были выиграны россиянами с нарушением правил.

Позднее WADA опубликовало на специальном сайте более 1000 документов, которые использовал Макларен в своем расследовании.

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