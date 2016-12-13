«Нант» обыграл «Монпелье» и вышел в четвертьфинал Кубка французской лиги
Матч 1/8 финала Кубка французской лиги между «Нантом» и «Монпелье»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Нанта».
В составе победителей отличились Эмилиано Сала, который сделал
дубль, и Мариуш Стемпиньски. У «Монпелье» гол в активе Кевина Бериго. «Нант»
вышел в 1/4 финала, его соперник определится позднее.
Кубок французской лиги
1/8 финала
«Нант» - «Монпелье» - 3:1
Голы: Сала, 18, 43, Стемпиньски, 62 – Бериго, 36.
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