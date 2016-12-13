Юрист: МВД изучит ситуацию с матчем «Урал» – «Терек»

В МВД заинтересовались скандалом вокруг матча чемпионата России между «Уралом» и «Тереком». Об этом сообщил учредитель юридической компании «Защита» Роман Лалаян, который ранее уже просил правоохранительные органы изучить этот матч.

«После огромного количества звонков, жалобы на бездействие и прочие процессуальные действия наше заявление дошло до исполнителя и сегодня вызвали на дачу объяснений в УЭБиПК МВД РФ. Следователь недоволен представленным отчетом от РФС. Будет делать запросы в FederBet, букмекерские конторы РФ и иностранные», - цитирует Лалаяна Znak.com.

Также сообщается, что следователь будет приглашать лиц, которые наиболее интересны ему по данному делу, среди них руководство Российского футбольного союза и футбольных клубов из Екатеринбурга и Грозного.

Напомним, что в СМИ появилась информация, что матч «Урал» - «Терек» (1:4) мог носить договорной характер на основании аномальных скачков коэффициентов в букмекерских конторах. Комиссия экспертов не нашла в матче «Урал» – «Терек» характерных черт договорной игры. При этом обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин считает, что матч был договорным. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



