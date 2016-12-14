Зинэтула Билялетдинов: Рад, что мы смогли достойно сыграть и добиться результата
Главный
тренер «Ак Барса» прокомментировал победу своих подопечных над «Нефтехимиком»
(2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
- Сложная
была игра. Между нашими командами всегда такие игры, и я очень рад, что мы
смогли достойно сыграть и добиться результата».
- Трое ваших
игроков были вызваны в сборную для участия в Кубке Первого канала, Ваше
отношение к этому?
- Мы
просто перенесли эту игру, она должна была состояться 20-го декабря. Поэтому
так получилось.
- Как оцениваете
дебют звена Чибисов – Хлыстов – Григоренко?
- Я
считаю, они сделали свое дело.
Напомним, в составе победителей
отличились Зият Пагин и Александр Свитов. У хозяев льда единственную шайбу
забросил Джеффри Кинрейда.
Матч
Нефтехимик - Ак Барс - 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Голы:
Пайгин (Глинкин, Яруллин), 33:07 (0:1 - бол.). Свитов (Эллиотт, Пайгин), 34:12 (0:2 - бол.). Кинрэйд (Жуков, Лямин), 36:37 (1:2).
Место и дата
13 декабря 19:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция