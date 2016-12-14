Зинэтула Билялетдинов: Рад, что мы смогли достойно сыграть и добиться результата

Главный тренер «Ак Барса» прокомментировал победу своих подопечных над «Нефтехимиком» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Сложная была игра. Между нашими командами всегда такие игры, и я очень рад, что мы смогли достойно сыграть и добиться результата».

- Трое ваших игроков были вызваны в сборную для участия в Кубке Первого канала, Ваше отношение к этому?

- Мы просто перенесли эту игру, она должна была состояться 20-го декабря. Поэтому так получилось.

- Как оцениваете дебют звена Чибисов – Хлыстов – Григоренко?

- Я считаю, они сделали свое дело.

Напомним, в составе победителей отличились Зият Пагин и Александр Свитов. У хозяев льда единственную шайбу забросил Джеффри Кинрейда. «Ак Барс» набрал 85 очков и занимает третье место в Восточной конференции, а «Нефтехимик» в ней же расположился на восьмой строчке, имея в активе 55 очков.