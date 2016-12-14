Илья Ковальчук: Мы с Дацюком принесем Кубок Гагарина в студию «Вечернего Урганта»

Нападающий СКА и сборной России Илья Ковальчук поделился мнением о своем партнере по клубу и национальной команде Павле Дацюке.

– Мы все очень рады, что Павел Валерьевич (Дацюк – прим. ред.) приехал назад в Россию. Я думаю, что для наших болельщиков это важно, потому что увидеть вживую такого игрока как он – это настоящее счастье, а поиграть с ним – огромное удовольствие. Поэтому пожелаем ему удачи, и дай Бог, чтобы мы еще раз привезли сюда тот кубок (Кубок Гагарина – прим. ред.), который уже сюда приносили с Романов Борисовичем (Ротенбергом – прим. ред.). Это будет сделано с Павлом Валерьевичем, – сказал Ковальчук в эфире программы «Вечерний Ургант».

Напомним, Павел Дацюк перешел в СКА в 2016 году из «Детройт Ред Уингз». В текущем сезоне нападающий провел за армейцев 26 матчей и набрал 22 (7+15) очка.

СКА был обладателем Кубка Гагарина в сезоне 2014/2015.