Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Гандбол  Венгрия- : -Россия
Баскетбол  Зенит- : -Уникаха
Гандбол  Чехия- : -Норвегия
Баскетбол  Химки- : -Бильбао
Футбол  Сандерленд- : -Челси
Футбол  Кристал Пэлас- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Илья Ковальчук: Мы с Дацюком принесем Кубок Гагарина в студию «Вечернего Урганта»

Источник:  «Вечерний Ургант»Комментарии

Нападающий СКА и сборной России Илья Ковальчук поделился мнением о своем партнере по клубу и национальной команде Павле Дацюке.

– Мы все очень рады, что Павел Валерьевич (Дацюк – прим. ред.) приехал назад в Россию. Я думаю, что для наших болельщиков это важно, потому что увидеть вживую такого игрока как он – это настоящее счастье, а поиграть с ним – огромное удовольствие. Поэтому пожелаем ему удачи, и дай Бог, чтобы мы еще раз привезли сюда тот кубок (Кубок Гагарина – прим. ред.), который уже сюда приносили с Романов Борисовичем (Ротенбергом – прим. ред.). Это будет сделано с Павлом Валерьевичем, – сказал Ковальчук в эфире программы «Вечерний Ургант».

Напомним, Павел Дацюк перешел в СКА в 2016 году из «Детройт Ред Уингз». В текущем сезоне нападающий провел за армейцев 26 матчей и набрал 22 (7+15) очка.

СКА был обладателем Кубка Гагарина в сезоне 2014/2015.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Илья Ковальчук: Овертаймы «3 на 3»? Отношусь к этому с огромным позитивомФорвард СКА Илья Ковальчук сказал, что поддерживает идею перехода на овертаймы в формате «3 на 3».Илья Ковальчук: Главное – догнать Мозякина по Кубкам Гагарина, а не по очкамФорвард СКА Илья Ковальчук сказал, что он не концентрируется на бомбардирской гонке с Сергеем Мозякиным. Он предпочел бы догнать Мозякина по победам в Кубке Гагарина.Илья Ковальчук: Здорово, что Дацюк вернулся. Это подарок для наших болельщиковФорвард сборной России Илья Ковальчук поделился ожиданиями от Кубка Первого канала. Он отметил, что рад возвращению в команду Павла Дацюка.Илья Ковальчук: После Кубка Первого канала я уеду в НХЛ (видео, шутка года)Илья Ковальчук: После Кубка Первого канала я уеду в НХЛ (видео, шутка года)Обозреватель «Советского спорта» после тренировки сборной России взял интервью у Ильи Ковальчука.Павел Дацюк: Претензий к моему телу нетПавел Дацюк: Претензий к моему телу нетКапитан сборной России и СКА Павел Дацюк – персона уникальная.Илья Ковальчук: В сборной много новых лиц. Есть несколько дней, чтобы познакомитьсяФорвард сборной России Илья Ковальчук поделился ожиданиями от Кубка Первого канала. Он отметил, что в национальной команде много новых игроков.Олег Знарок: Капитаном сборной будет Павел ДацюкГлавный тренер сборной России Олег Знарок рассказал, кого назначил капитаном национальной команды на Кубке Первого канала.Павел Дацюк будет капитаном сборной России на Кубке Первого каналаКапитаном сборной России во время Кубка Первого канала будет форвард СКА Павел Дацюк. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Олег Знарок.Может ли Илья Ковальчук вернуться в НХЛ после СКА (вся правда от мамы Ильи)Может ли Илья Ковальчук вернуться в НХЛ после СКА (вся правда от мамы Ильи)Обозреватель «Советского спорта» беседует с мамой Ильи Ковальчука, который на этой неделе должен сыграть на Кубке Первого канала.Как Илья Ковальчук нашел общий язык с Олегом Знарком (вся правда от мамы Ильи)Как Илья Ковальчук нашел общий язык с Олегом Знарком (вся правда от мамы Ильи)Обозреватель «Советского спорта» беседует с мамой Ильи Ковальчука, который на этой неделе должен сыграть на Кубке Первого канала.«Коламбус» одолел «Детройт», Бобровский отразил 32 броскаХоккеисты «Детройта» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Коламбусу».«Четыре выходных очень нужны!» Признания игроков СКА после матча в День рождения«Четыре выходных очень нужны!» Признания игроков СКА после матча в День рожденияСКА жаловался на сложности после дальневосточного выезда, а в «Динамо» радовались, что решена сложная финансовая ситуация.Илья Ковальчук: СКА в матче с «Динамо» физически были не в лучшем состоянииНападающий СКА Илья Ковальчук поделился впечатлениями от победы над московским «Динамо» (2:1 Б).Армии спасение. СКА подарил себе на День рождения победу над «Динамо»Армии спасение. СКА подарил себе на День рождения победу над «Динамо»Лучший подарок на 70-летие – сделанная собственными руками победа над принципиальным соперником: у СКА получилось.Ковальчук стал лучшим бомбардиром СКА в чемпионатах России и КХЛНападающий СКА Илья Ковальчук стал лучшим бомбардиром клуба в истории чемпионатов России и КХЛ.Вячеслав Быков: Дацюк и Ковальчук – это украшение хоккеяДвукратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Гагарина Вячеслав Быков прокомментировал возвращение в национальную команду Ильи Ковальчука.Сергей Гимаев: СКА всех порвет в регулярке. Но в плей-офф легкой жизни не будетСергей Гимаев: СКА всех порвет в регулярке. Но в плей-офф легкой жизни не будетЗаслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на злободневные вопросы обозревателя «Советского спорта».Сергей Гимаев: Я горжусь Ковальчуком. Он доказал всё тем, кто его списывалСергей Гимаев: Я горжусь Ковальчуком. Он доказал всё тем, кто его списывалЗаслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на злободневные вопросы обозревателя «Советского спорта».Сергей Гимаев: Я очень рад за КовальчукаЗаслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на злободневные вопросы обозревателя «Советского спорта».Борис Майоров: Верю в Ковальчука! Илья нужен сборной, жду от него реваншаБорис Майоров: Верю в Ковальчука! Илья нужен сборной, жду от него реваншаДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – об игроках КХЛ, вызванных в сборную России для участия в Кубке Первого канала.

Павел Дацюк
Павел Дацюквсе новости
Илья Ковальчук
Илья Ковальчуквсе новости
Кубок Гагарина
Кубок Гагарина