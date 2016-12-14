Илья Ковальчук: Мы с Дацюком принесем Кубок Гагарина в студию «Вечернего Урганта»
Нападающий СКА и
сборной России Илья Ковальчук поделился мнением о своем партнере по клубу и национальной
команде Павле Дацюке.
– Мы все очень
рады, что Павел Валерьевич (Дацюк – прим. ред.) приехал назад в Россию. Я
думаю, что для наших болельщиков это важно, потому что увидеть вживую такого
игрока как он – это настоящее счастье, а поиграть с ним – огромное удовольствие.
Поэтому пожелаем ему удачи, и дай Бог, чтобы мы еще раз привезли сюда тот кубок
(Кубок Гагарина – прим. ред.), который уже сюда приносили с Романов Борисовичем
(Ротенбергом – прим. ред.). Это будет сделано с Павлом Валерьевичем, – сказал Ковальчук
в эфире программы «Вечерний Ургант».
Напомним, Павел
Дацюк перешел в СКА в 2016 году из «Детройт Ред Уингз». В текущем сезоне нападающий
провел за армейцев 26 матчей и набрал 22 (7+15) очка.
СКА был обладателем
Кубка Гагарина в сезоне 2014/2015.