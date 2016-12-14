Сборная России сыграла вничью с Данией и не вышла в полуфинал ЧЕ

В матче четвертого тура второго группового этапа чемпионата Европы по гандболу женская сборная России сыграла вничью с командой Дании (26:26).

Сборная России с тремя очками расположилась на четвертом месте группы II. Лидирует в группе команда Норвегии, имея в активе восемь очков. У румынок – шесть очков, у датчанок – пять. У Чехии – два очка. Замыкает группу Венгрия, не заработавшая ни одного очка.

Таким образом подопечные Евгения Трефилова лишились шансов на выход в полуфинал турнира.

В заключительном матче группового раунда Россия 14 декабря сыграет с командой Венгрии. Начало матча в 18:15 по московскому времени.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого матча.