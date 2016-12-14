Сборная России сыграла вничью с Данией и не вышла в полуфинал ЧЕ
В
матче четвертого тура второго группового этапа чемпионата Европы по гандболу женская
сборная России сыграла вничью с командой Дании (26:26).
Сборная
России с тремя очками расположилась на четвертом месте группы II. Лидирует в группе
команда Норвегии, имея в активе восемь очков. У румынок – шесть очков, у
датчанок – пять. У Чехии – два очка. Замыкает группу Венгрия, не заработавшая
ни одного очка.
Таким образом подопечные Евгения Трефилова лишились шансов на выход в полуфинал турнира.
В заключительном матче группового раунда Россия 14 декабря сыграет с командой Венгрии. Начало матча в 18:15 по московскому времени.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого матча.
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