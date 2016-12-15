Кубок Первого канала. Швеция – Россия. Начало текстовой трансляции – 19:00 мск

В четверг в матче второго этапа Еврохоккейтура – Кубка Первого канала – сыграют сборные Швеции и России.

Их матч пройдет в Москве в «ВТБ Ледовом дворце» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию гонки.

Напомним, что в общем зачете Евротура, после Кубка Карьяла, лидировали россияне, у которых было девять очков. Шесть очков было у чехов, три – у финнов и ни одного – у шведов.