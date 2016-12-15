Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Америка- : -Реал
Хоккей  Швеция- : -Россия
Биатлон  Спринт. Мужчины
Баскетбол  УНИКС- : -Баскония
Хоккей  Финляндия- : -Чехия
Футбол  Дженоа- : -Фиорентина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кубок Первого канала. Швеция – Россия. Начало текстовой трансляции – 19:00 мск

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В четверг в матче второго этапа Еврохоккейтура – Кубка Первого канала – сыграют сборные Швеции и России.

Их матч пройдет в Москве в «ВТБ Ледовом дворце» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию гонки.

Напомним, что в общем зачете Евротура, после Кубка Карьяла, лидировали россияне, у которых было девять очков. Шесть очков было у чехов, три – у финнов и ни одного – у шведов.

Матч

Швеция - Россия

Место и дата

15 декабря 19:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Илья Ковальчук: Хочу с Дацюком привезти кубок в эфир к Ивану Урганту (видео)Илья Ковальчук: Хочу с Дацюком привезти кубок в эфир к Ивану Урганту (видео)Незадолго до старта Кубка Первого канала в гостях у «Вечернего Урганта» побывали герои сборной России по хоккею.СКА сыграет с молодежной сборной России в Новогорске14 декабря СКА отправился в Новогорск на сбор, связанный с перерывом на матчи Кубка Первого канала.Сергей Плотников: Не надо сокращать КХЛ! Есть другой вариантСергей Плотников: Не надо сокращать КХЛ! Есть другой вариантФорвард сборной России и СКА Сергей Плотников – о Кубке Первого канала, базовых клубах сборной, возвращении в НХЛ и реформах в КХЛ.Илья Ковальчук: Здорово, что Дацюк вернулся. Это подарок для наших болельщиковФорвард сборной России Илья Ковальчук поделился ожиданиями от Кубка Первого канала. Он отметил, что рад возвращению в команду Павла Дацюка.Олег Знарок: Посчитали, что нет смысла вызывать Дадонова без травмированных Гусева и ШипачеваГлавный тренер сборной России Олег Знарок рассказал, почему не вызвал в национальную команду нападающего СКА Евгения Дадонова.Олег Знарок: Капитаном сборной будет Павел ДацюкГлавный тренер сборной России Олег Знарок рассказал, кого назначил капитаном национальной команды на Кубке Первого канала.Геннадий Величкин: Мозякин вернется в строй к возобновлению чемпионата КХЛВице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин рассказал о простуде капитана уральского клуба Сергея Мозякина.Может ли Илья Ковальчук вернуться в НХЛ после СКА (вся правда от мамы Ильи)Может ли Илья Ковальчук вернуться в НХЛ после СКА (вся правда от мамы Ильи)Обозреватель «Советского спорта» беседует с мамой Ильи Ковальчука, который на этой неделе должен сыграть на Кубке Первого канала.Как Илья Ковальчук нашел общий язык с Олегом Знарком (вся правда от мамы Ильи)Как Илья Ковальчук нашел общий язык с Олегом Знарком (вся правда от мамы Ильи)Обозреватель «Советского спорта» беседует с мамой Ильи Ковальчука, который на этой неделе должен сыграть на Кубке Первого канала.Знарок, ставь на своих! СКА тебя не подведетЗнарок, ставь на своих! СКА тебя не подведетОбозреватель «Советского спорта» – о том, кого Олег Знарок оставит в сборной России для участия в Кубке Первого канала.Свенссон заменит Карлссона в составе сборной Швеции на Кубок Первого каналаГолкипер «Спартака» Маркус Свенссон вызван в сборную Швеции для участия в Кубке Первого канала.Сергей Гимаев: Кубок Первого канала не будет простым для сборной России, уже обжигались на этомЗаслуженный тренер страны, популярный эксперт Сергей Гимаев поделился ожиданиями от выступления российской сборной на предстоящем Кубке Первого канала.Вячеслав Фетисов: Ждем искрометной игры от сборной России на Кубке Первого каналаДвукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от выступления российской сборной на Кубке Первого канала.Сергей Шумаков вызван в сборную России на Кубок Первого каналаНападающий «Сибири» Сергей Шумаков получил вызов в сборную России на Кубок Первого канала, сообщает официальный сайт ФХР.Сергей Гимаев: Жду Дацюка на чемпионате мираЗаслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев отвечает на злободневные вопросы обозревателя «Советского спорта».Базовая сборная. Микулик – о расширенном составе сборной РоссииБазовая сборная. Микулик – о расширенном составе сборной РоссииОбозреватель «Советского спорта» Сергей Микулик – о расширенном составе сборной России на Кубок Первого канала.Борис Майоров: Верю в Ковальчука! Илья нужен сборной, жду от него реваншаБорис Майоров: Верю в Ковальчука! Илья нужен сборной, жду от него реваншаДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – об игроках КХЛ, вызванных в сборную России для участия в Кубке Первого канала.Борис Майоров: Знарок должен найти Мозякину подходящих партнеров, например, Шипачева и ДадоноваДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассуждает о призыве в сборную России лучшего бомбардира КХЛ Сергея Мозякина для участия в Кубке Первого канала.Борис Майоров: Здорово, что Знарок вызвал в сборную России и опытных игроков, и молодежьДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал расширенный состав сборной России для участия в Кубке Первого канала.Дацюку нравится Кубок Первого каналаДацюку нравится Кубок Первого каналаСегодня в прямом эфире Первого канала объявили расширенный состав сборной России на Кубок Первого канала.

Кубок Первого канала по хоккею
Кубок Первого канала по хоккею