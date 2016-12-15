НХЛ. «Калгари» - «Тампа-Бэй», «Колорадо» - «Филадельфия» и другие матчи. Онлайн
Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.
Национальная хоккейная лига
Регулярный чемпионат
15 декабря
Матч
Оттава - Сан-Хосе - 1:1 (1:1, 0:0, 0:0)Перерыв
Голы:
Павелски (Торнтон, Кутюр), 5:57 (0:1). Райан (Фанёф, Дзингел), 7:01 (1:1).
Место и дата
15 декабря 03:00, Скотиабанк Плэйс, Онлайн-трансляция
Матч
Питтсбург - Бостон - 1:1 (1:1, 0:0, 0:0)Перерыв
Голы:
Маршанд (Бержерон, Бэкес), 10:48 (0:1). Шульц (Кросби, Шири), 12:49 (1:1).
Место и дата
15 декабря 03:30, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 декабря 05:30, Скотиабанк Сэддлдоум, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
15 декабря 06:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически