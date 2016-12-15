НХЛ. «Калгари» - «Тампа-Бэй», «Колорадо» - «Филадельфия» и другие матчи. Онлайн

читайте также

Евгений Малкин: Опять хозяева клубов НХЛ хотят поживиться на игроках! Форвард «пингвинов» Евгений Малкин дал интервью корреспонденту «Советского спорта» в Питтсбурге.

Вы видели, какие роскошные пасы раздает Панарин? 5 гвоздей дня (видео) В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

Копитар сравнялся с Гретцки по голам за «Лос-Анджелес» Форвард «Лос-Анджелеса» Анже Копитар открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (3:6).

Тарасенко вышел на единоличное второе место в гонке бомбардиров НХЛ Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко набрал 2 (0+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (3:6).

33 сэйва Бобровского и 11 очков россиян в НХЛ. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.

33 сэйва Бобровского помогли «Коламбусу» на выезде обыграть «Эдмонтон» В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» на выезде обыграл «Эдмонтон» со счетом 3:1

НХЛ. «Лос-Анджелес» уступил «Баффало», «Даллас» разгромил «Анахайм» и другие матчи дня «Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

«Сент-Луис» проиграл «Нэшвиллу», пропустив шесть шайб. У Тарасенко два очка В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» обыграл на домашнем льду «Сент-Луис Блюз» со счетом 6:3.

«Каролина» одержала волевую победу над «Ванкувером», проигрывая по ходу 2:5 В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» на домашнем льду обыграла «Ванкувер Кэнакс» со счетом 8:6.

Шайба Кулемина не спасла «Айлендерс» от поражения в матче с «Вашингтоном» В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на выезде обыграл «Айлендерс» со счетом 4:2.

«Чикаго» обыграл «Рейнджерс», у Анисимова и Панарина по два очка В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на домашнем льду обыграл «Рейнджерс» со счетом 2:1.

Роман Ротенберг: До 15 января будет дан окончательный ответ по поводу участия игроков НХЛ в Олимпиаде Вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о ситуации с участием игроков НХЛ в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Он отметил, что этот вопрос будет решен до 15 января 2017 года.

Владимир Тарасенко: Якупов – работящий парень, у него все получится Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко высказался об игре своего партнера по команде Наиля Якупова, который перестал попадать в состав «Блюз».

«Емелин – грязная крыса!» Почему так не любят русского игрока (видео, 5 гвоздей) В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

«Питтсбург» забросил 7 безответных шайб в ворота «Аризоны», Малкин отдал два голевых паса Хоккеисты «Питтсбурга» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги разгромили «Аризону».

«Монреаль» в овертайме проиграл «Бостону», Марков отдал голевой пас Хоккеисты «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Бостону».

«Филадельфия» не отпустила Проворова на МЧМ Защитник «Филадельфии» Иван Проворов не сыграет за сборную России на молодежном чемпионате мира, сообщил главный тренер национальной команды Валерий Брагин.

Сергей Федоров: Возвращение Радулова в ЦСКА? Я о нем не думал, но почему нет? Главный менеджер ЦСКА Сергей Федоров затронул тему возможного возвращения в КХЛ нападающего Александра Радулова.

Гол Панарина, который вы не забудете. Вот это бросок! (видео, 5 гвоздей) В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.