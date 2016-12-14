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«Эвертон» одержал волевую победу над «Арсеналом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Эвертон» одержал волевую победу над «Арсеналом»
Источник: Reuters

В матче 16-го тура чемпионата Англии «Эвертон» на своем поле обыграл «Арсенал» со счетом 2:1.

Счет в матче на 20-й минуте открыл Алексис Санчес, а за минуту до окончания первого тайма защитник ливерпульской команды Шимон Коулмэн отыграл один мяч.

На 86-й минуте защитник хозяев поля Эшли Уильямс установил окончательный счет в матче, забив с передачи полузащитника Росса Баркли.

Столичная команда с 34 очками занимает второе место в турнирной таблице, а «ириски» расположились на седьмой строчке, имея в активе 23 очка.

В следующем туре подопечные Арсена Венгера 18 декабря на выезде сыграют с «Манчестер Сити», а «Эвертон» на следующий день встретится с «Ливерпулем».

Чемпионат Англии
16-й тур

Матч

Эвертон - Арсенал - 2:1 (1:1)

Голы

Санчес 20 (0:1). Коулмэн 45 (1:1). Уильямс 86 (2:1).

Состав

Эвертон: Стекеленбург, Уильямс, Джагелка, Бэйнс, Коулмэн, Гуйе, Леннон (Миральяс, 68), МакКарти (Мори, 90), Баркли, Лукаку, Валенсия (Колверт-Льюин, 79)

Арсенал: Чех, Косьельни, Бельерин, Монреаль, Паулиста, Озил, Коклен (Перес, 88), Окслейд-Чемберлен (Айвоби, 71), Джака, Санчес, Уолкотт (Жиру, 71)

Предупреждения:

Джагелка, 18; МакКарти, 42 - Косьельни, 84

Удаления:

Джагелка, 90 - нет

Судья:

Марк Клаттенбург (Англия)

Место и дата

13 декабря 22:45, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция

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