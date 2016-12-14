«Эвертон» одержал волевую победу над «Арсеналом»

В матче 16-го тура чемпионата Англии «Эвертон» на своем поле обыграл «Арсенал» со счетом 2:1.

Счет в матче на 20-й минуте открыл Алексис Санчес, а за минуту до окончания первого тайма защитник ливерпульской команды Шимон Коулмэн отыграл один мяч.

На 86-й минуте защитник хозяев поля Эшли Уильямс установил окончательный счет в матче, забив с передачи полузащитника Росса Баркли.

Столичная команда с 34 очками занимает второе место в турнирной таблице, а «ириски» расположились на седьмой строчке, имея в активе 23 очка.

В следующем туре подопечные Арсена Венгера 18 декабря на выезде сыграют с «Манчестер Сити», а «Эвертон» на следующий день встретится с «Ливерпулем».

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16-й тур