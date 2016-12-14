«Эвертон» одержал волевую победу над «Арсеналом»
В
матче 16-го тура чемпионата Англии «Эвертон» на своем поле обыграл «Арсенал» со
счетом 2:1.
Счет
в матче на 20-й минуте открыл Алексис Санчес, а за минуту до окончания первого
тайма защитник ливерпульской команды Шимон Коулмэн отыграл один мяч.
На
86-й минуте защитник хозяев поля Эшли Уильямс установил окончательный счет в
матче, забив с передачи полузащитника Росса Баркли.
Столичная
команда с 34 очками занимает второе место в турнирной таблице, а «ириски»
расположились на седьмой строчке, имея в активе 23 очка.
В
следующем туре подопечные Арсена Венгера 18 декабря на выезде сыграют с «Манчестер
Сити», а «Эвертон» на следующий день встретится с «Ливерпулем».
Чемпионат Англии
16-й тур
Матч
Голы
Санчес 20 (0:1). Коулмэн 45 (1:1). Уильямс 86 (2:1).
Состав
Эвертон: Стекеленбург, Уильямс, Джагелка, Бэйнс, Коулмэн, Гуйе, Леннон (Миральяс, 68), МакКарти (Мори, 90), Баркли, Лукаку, Валенсия (Колверт-Льюин, 79)
Арсенал: Чех, Косьельни, Бельерин, Монреаль, Паулиста, Озил, Коклен (Перес, 88), Окслейд-Чемберлен (Айвоби, 71), Джака, Санчес, Уолкотт (Жиру, 71)
Предупреждения:
Джагелка, 18; МакКарти, 42 - Косьельни, 84
Удаления:
Джагелка, 90 - нет
Судья:
Марк Клаттенбург (Англия)
Место и дата
13 декабря 22:45, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция