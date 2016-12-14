«Борнмут» с минимальным счетом обыграл «Лестер»
В
матче 16-го тура чемпионата Англии «Борнмут» дома обыграл «Лестер» со счетом
1:0.
Единственный
мяч забил полузащитник хозяев поля Марк Пью.
«Борнмут»
занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко, а
действующий чемпион Англии с 16-ю очками занимает 14-е место.
В следующем туре подопечные Эдди Хау 18 декабря примут «Саутгемптон», а «лисы» днем ранее сыграют на выезде со «Сток Сити».
Чемпионат Англии
16-й тур
Матч
Борнмут - Лестер Сити - 1:0 (1:0)
Голы
Пью 34 (1:0).
Состав
Борнмут: Боруц, Кук С., Смит А., Дэниелс, Аке, Фрэнсис, Артер, Уилшер, Пью, Кинг (Гослинг, 79), Афобе (Уилсон К., 68, Мингз, 90)
Лестер Сити: Цилер, Фукс, Эрнандес, Хут (Ульоа, 82), Амарти, Морган, Олбрайтон (Муса, 74), Кинг, Марез, Варди, Слимани (Окадзаки, 46)
Предупреждения:
нет - Кинг, 36; Морган, 83; Эрнандес, 87
Судья:
Пол Тирни (Англия)
Место и дата
13 декабря 22:45, Дин Корт, Онлайн-трансляция