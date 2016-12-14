«Борнмут» с минимальным счетом обыграл «Лестер»

Дмитрий Селюк: Яя Туре не виноват. На дне рождения в «Кока-колу» добавляли алкоголь, он не знал об этом

Представитель полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк рассказал об истории с его клиентом. Он объяснил, как в крови футболиста оказался алкоголь.