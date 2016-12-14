Евгений Трефилов: Сегодня было желание написать заявление об уходе
Источник: Reuters
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тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал
ничью с командой Дании (26:26), которая не позволила российским спортсменкам
выйти в полуфинал турнира.
«Надеюсь,
игра всех порадовала, интересная боевая ничья. Сегодня было желание написать
заявление об уходе. Но я постараюсь пожить немного, чтобы испортить жизнь
другим», - цитирует Трефилова «Р-Спорт».
Напомним, Сборная России с тремя
очками расположилась на четвертом месте группы II. Лидирует в группе команда
Норвегии, имея в активе восемь очков. У румынок – шесть очков, у датчанок –
пять. У Чехии – два очка. Замыкает группу Венгрия, не заработавшая ни одного
очка.
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