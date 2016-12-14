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Евгений Трефилов: Сегодня было желание написать заявление об уходе

Источник:  Р-СпортКомментарии
Евгений Трефилов: Сегодня было желание написать заявление об уходе
Источник: Reuters

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал ничью с командой Дании (26:26), которая не позволила российским спортсменкам выйти в полуфинал турнира.

«Надеюсь, игра всех порадовала, интересная боевая ничья. Сегодня было желание написать заявление об уходе. Но я постараюсь пожить немного, чтобы испортить жизнь другим», - цитирует Трефилова «Р-Спорт».

Напомним, Сборная России с тремя очками расположилась на четвертом месте группы II. Лидирует в группе команда Норвегии, имея в активе восемь очков. У румынок – шесть очков, у датчанок – пять. У Чехии – два очка. Замыкает группу Венгрия, не заработавшая ни одного очка.

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