Андрей Назаров: Когда нет голов – нет побед

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал поражение своих подопечных от «Ак Барса» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Хочу поздравить коллегу с победой. У нас было много большинства, не забили, отсюда результат – проиграли игру. Движение было неплохое, рад за ребят, услышали, что надо двигаться. Но когда нет голов, нет побед.

- Насколько были оправданы удаления?

- Вы знаете, это дерби, тяжелая игра: все на взводе, все хотят выиграть. И, конечно, никто специально не хочет удаляться. В принципе, сегодня мы неплохо оборонялись, если не брать эти два гола в меньшинстве за одну минуту. Ложились под шайбу самоотверженно, играли до конца. Но надо забивать.

Напомним, в составе победителей отличились Зият Пагин и Александр Свитов. У хозяев льда единственную шайбу забросил Джеффри Кинрейда. «Ак Барс» набрал 85 очков и занимает третье место в Восточной конференции, а «Нефтехимик» в ней же расположился на восьмой строчке, имея в активе 55 очков.