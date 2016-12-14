Андрей Назаров: Когда нет голов – нет побед
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тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал поражение своих подопечных от «Ак Барса» (1:2)
в матче регулярного чемпионата КХЛ.
- Хочу
поздравить коллегу с победой. У нас было много большинства, не забили, отсюда
результат – проиграли игру. Движение было неплохое, рад за ребят, услышали, что
надо двигаться. Но когда нет голов, нет побед.
- Насколько были
оправданы удаления?
- Вы
знаете, это дерби, тяжелая игра: все на взводе, все хотят выиграть. И, конечно,
никто специально не хочет удаляться. В принципе, сегодня мы неплохо
оборонялись, если не брать эти два гола в меньшинстве за одну минуту. Ложились
под шайбу самоотверженно, играли до конца. Но надо забивать.
Напомним, в составе
победителей отличились Зият Пагин и Александр Свитов. У хозяев льда
единственную шайбу забросил Джеффри Кинрейда.
Матч
Нефтехимик - Ак Барс - 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Голы:
Пайгин (Глинкин, Яруллин), 33:07 (0:1 - бол.). Свитов (Эллиотт, Пайгин), 34:12 (0:2 - бол.). Кинрэйд (Жуков, Лямин), 36:37 (1:2).
Место и дата
13 декабря 19:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция