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Андрей Назаров: Когда нет голов – нет побед

Источник:  ХК «Ак Барс»Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал поражение своих подопечных от «Ак Барса» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- Хочу поздравить коллегу с победой. У нас было много большинства, не забили, отсюда результат – проиграли игру. Движение было неплохое, рад за ребят, услышали, что надо двигаться. Но когда нет голов, нет побед.

- Насколько были оправданы удаления?

- Вы знаете, это дерби, тяжелая игра: все на взводе, все хотят выиграть. И, конечно, никто специально не хочет удаляться. В принципе, сегодня мы неплохо оборонялись, если не брать эти два гола в меньшинстве за одну минуту. Ложились под шайбу самоотверженно, играли до конца. Но надо забивать.

Напомним, в составе победителей отличились Зият Пагин и Александр Свитов. У хозяев льда единственную шайбу забросил Джеффри Кинрейда. «Ак Барс» набрал 85 очков и занимает третье место в Восточной конференции, а «Нефтехимик» в ней же расположился на восьмой строчке, имея в активе 55 очков.

Матч

Нефтехимик - Ак Барс - 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Голы:

Пайгин (Глинкин, Яруллин), 33:07 (0:1 - бол.). Свитов (Эллиотт, Пайгин), 34:12 (0:2 - бол.). Кинрэйд (Жуков, Лямин), 36:37 (1:2).

Место и дата

13 декабря 19:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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