Фернандо Алонсо: Я предан «Макларен» и хочу стать чемпионом с этой командой
Пилот
«Макларен» Фернандо Алонсо заявил, что его цель – стать чемпионом в составе
своей команды.
В
связи с уходом Нико Росберга из «Мерседес» в СМИ начали возникать слухи о
возможно переходе Фернандо в немецкую команду, но испанец исключил этот
вариант.
«Я верю в этот проект, я предан и хочу стать чемпионом мира с «Маклареном». Это моя единственная цель», - цитирует Алонсо твиттер команды.
"I believe in this project." Fernando address the team at MTC today on his commitment to achieving his ultimate goal at #McLarenHonda. pic.twitter.com/PDwyJZo2si— McLaren (@McLarenF1) 13 декабря 2016 г.
Напомним,
в минувшем сезоне 35-летний испанец расположился на 10-м месте личного зачета,
имея в активе 54 очка.
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