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Фернандо Алонсо: Я предан «Макларен» и хочу стать чемпионом с этой командой

Александр Семкив
Александр Семкив
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Пилот «Макларен» Фернандо Алонсо заявил, что его цель – стать чемпионом в составе своей команды.

В связи с уходом Нико Росберга из «Мерседес» в СМИ начали возникать слухи о возможно переходе Фернандо в немецкую команду, но испанец исключил этот вариант.

«Я верю в этот проект, я предан и хочу стать чемпионом мира с «Маклареном». Это моя единственная цель», - цитирует Алонсо твиттер команды.

Напомним, в минувшем сезоне 35-летний испанец расположился на 10-м месте личного зачета, имея в активе 54 очка.

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