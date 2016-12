Фернандо Алонсо: Я предан «Макларен» и хочу стать чемпионом с этой командой

Пилот «Макларен» Фернандо Алонсо заявил, что его цель – стать чемпионом в составе своей команды.

В связи с уходом Нико Росберга из «Мерседес» в СМИ начали возникать слухи о возможно переходе Фернандо в немецкую команду, но испанец исключил этот вариант.

«Я верю в этот проект, я предан и хочу стать чемпионом мира с «Маклареном». Это моя единственная цель», - цитирует Алонсо твиттер команды.

"I believe in this project." Fernando address the team at MTC today on his commitment to achieving his ultimate goal at #McLarenHonda. pic.twitter.com/PDwyJZo2si