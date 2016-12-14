«Сошо» обыграл «Марсель» по пенальти и вышел в четвертьфинал Кубка французской лиги

читайте также

«Нант» обыграл «Монпелье» и вышел в четвертьфинал Кубка французской лиги Матч 1/8 финала Кубка французской лиги между «Нантом» и «Монпелье» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Нанта».

Гомис принес победу «Марселю» в матче с «Дижоном» В матче 17-го тура чемпионата Франции «Дижон» дома уступил «Марселю» со счетом 1:2.

Матч «Дижон» - «Марсель» перенесен на завтра из-за сильного тумана Матч 17-го тура чемпионата Франции «Дижон» - «Марсель» сегодня не состоится. Погодные условия не позволили провести игру.

«Марсель» обыграл «Нанси» Матч 16-го тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Нанси» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча -3:0 в пользу «Марселя».

«Монако» разгромил «Марсель» и вышел на первое место в чемпионате Франции Матч 14-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «Марселем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Монако».

«Марсель» обыграл «Кан» Матч 13-го тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Каном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Марселя».

Анчелотти рассказал, в каких клубах никогда не станет работать Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о своих футбольных принципах, отметив, что не собирается портить отношения с болельщиками своих прежних команд.

«Марсель» интересуется Азмуном Нападающий «Ростова» Сердар Азмун попал в сферу интересов французского «Марселя», сообщает Tuttomercatoweb.

«Монпелье» прервал серию «Марселя» из пяти матчей без поражений Футболисты «Монпелье» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Франции нанесли поражение «Марселю».

«Марсель» и «Бордо» голов не забили «Марсель» и «Бордо» завершили вничью (0:0) матч 11-го тура лиги 1 на стадионе «Велодром».

«Бордо» и «Марсель» вышли в 1/8 финала Кубка французской лиги Футболисты «Бордо» и «Марселя» пробились в 1/8 финала Кубка французской лиги.

«ПСЖ» не смог дома обыграть «Марсель» Матч десятого тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Марселем» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.

Моуриньо возвращается на «Стэмфорд Бридж». Что смотреть на выходных «Советский спорт» представляет главные матчи уик-энда в Европе.

Руди Гарсия возглавил «Марсель» Руди Гарсия назначен главным тренером «Марселя», сообщается на официальном сайте клуба.

Гол Гомиса принес «Марселю» победу над «Метцем» «Марсель» выиграл у «Метца» (1:0) в матче девятого тура лиги 1 на стадионе «Велодром».

Манчини может стать главным тренером «Марселя» В списке кандидатов на пост главного тренера «Марселя» есть итальянский специалист Роберто Манчини. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Зинедин Зидан: Я родился в Марселе и поэтому никогда не возглавлю «ПСЖ» Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан надеется, что «Марсель» вернет себе былые позиции в европейском футболе.

Бандитский Марсель. Как во Франции осваивают деньги на футбол Откат и распил – понятия, свойственные отнюдь не только российскому футболу.

Клаудио Раньери: Мне нравится Балотелли, у него еще есть время, чтобы стать лучшим Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери выразил надежду, что форвард «Ниццы» Марио Балотелли вновь вернется на прежний уровень.