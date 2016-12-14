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«Сошо» обыграл «Марсель» по пенальти и вышел в четвертьфинал Кубка французской лиги

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 1\8 финала Кубка французской лиги команда второго по силе дивизиона Франции «Сошо» обыграла «Марсель» в серии пенальти.

Основное время матча закончилось со счетом 1:1. На 22-й минуте счет открыл полузащитник «Марселя» Буна Сарр, а на 36-й минуте Масса Сао восстановил равновесие.

В серии послематчевых 11-метрвых точнее оказались футболисты «Сошо» - 4:3.

Соперник команды из города Монбельяр по четвертьфиналу станет известен позднее.

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