«Сошо» обыграл «Марсель» по пенальти и вышел в четвертьфинал Кубка французской лиги
В
матче 1\8 финала Кубка французской лиги команда второго по силе дивизиона
Франции «Сошо» обыграла «Марсель» в серии пенальти.
Основное
время матча закончилось со счетом 1:1. На 22-й минуте счет открыл полузащитник «Марселя»
Буна Сарр, а на 36-й минуте Масса Сао восстановил равновесие.
В
серии послематчевых 11-метрвых точнее оказались футболисты «Сошо» - 4:3.
Соперник
команды из города Монбельяр по четвертьфиналу станет известен позднее.
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