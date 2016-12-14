«Зенит» готов обменять Шатова на голкипера «Краснодара» Крицюка
Футбольный клуб «Зенит» может обменять своего полузащитника Олега Шатова на голкипера «Краснодара» Станислава Крицюка.
«Сложная рокировка. И Крицюк, и Шатов на контрактах в своих
клубах. Если и там, и там примут решение, наверное, что-то возможно обсуждать. Но
пока ничего об этом не знаю», - сказал агент Крицюка Александр Толстиков.
В нынешнем чемпионате России Крицюк принял участие в 16
матчах «быков», в которых пропустил 13 мячей, а на счету Шатова 10 матчей, в
которых он отметился одним голом и шестью результативными передачами.
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