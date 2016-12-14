«Зенит» готов обменять Шатова на голкипера «Краснодара» Крицюка

Футбольный клуб «Зенит» может обменять своего полузащитника Олега Шатова на голкипера «Краснодара» Станислава Крицюка.

«Сложная рокировка. И Крицюк, и Шатов на контрактах в своих клубах. Если и там, и там примут решение, наверное, что-то возможно обсуждать. Но пока ничего об этом не знаю», - сказал агент Крицюка Александр Толстиков.

В нынешнем чемпионате России Крицюк принял участие в 16 матчах «быков», в которых пропустил 13 мячей, а на счету Шатова 10 матчей, в которых он отметился одним голом и шестью результативными передачами.