Евгений Трефилов: Датчанки «месили» сегодня российских королев

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал ничью с командой Дании (26:26), которая не позволила российским спортсменкам выйти в полуфинал турнира.

«20-летние датчанки-девочки «месили» сегодня наших королев. Королевы должны были огрызнуться, начать тоже врезать по-человечески. Когда человек получает прямой отпор, он больше не лезет, не прыгает. А в сегодняшнем матче получилось наоборот. Нас переворачивают, мы встаем - и нас опять переворачивают и опять «, - приводит слова Трефилова «Р-Спорт».

Напомним, Сборная России с тремя очками расположилась на четвертом месте группы II. Лидирует в группе команда Норвегии, имея в активе восемь очков. У румынок – шесть очков, у датчанок – пять. У Чехии – два очка. Замыкает группу Венгрия, не заработавшая ни одного очка.