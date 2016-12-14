Евгений Трефилов: Датчанки «месили» сегодня российских королев
Главный тренер
женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал ничью с
командой Дании (26:26), которая не позволила российским спортсменкам выйти в
полуфинал турнира.
«20-летние датчанки-девочки
«месили» сегодня наших королев. Королевы должны были огрызнуться,
начать тоже врезать по-человечески. Когда человек получает прямой отпор, он
больше не лезет, не прыгает. А в сегодняшнем матче получилось наоборот. Нас
переворачивают, мы встаем - и нас опять переворачивают и опять «, -
приводит слова Трефилова «Р-Спорт».
Напомним, Сборная России с
тремя очками расположилась на четвертом месте группы II. Лидирует в группе
команда Норвегии, имея в активе восемь очков. У румынок – шесть очков, у
датчанок – пять. У Чехии – два очка. Замыкает группу Венгрия, не заработавшая
ни одного очка.