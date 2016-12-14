Игорь Акинфеев: Постараемся хорошо выступить на Кубке конфедераций

Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев – о российских болельщиках, которые поддержат национальную команду на Кубке конфедераций-2017.

«Уверен, что на Кубке конфедераций наши фанаты продемонстрируют отличный уровень боления. А мы, в свою очередь, постараемся хорошо выступить», - цитирует Акинфеева ТАСС.

Напомним, в ходе официальной жеребьевки определились группы Кубка конфедераций 2017 года. Так в группу А к сборной России попали Мексика, Португалия и Новая Зеландия. А в группе В чемпион Африки, Чили, Австралия, Германия. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.