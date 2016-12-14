Игорь Акинфеев: Постараемся хорошо выступить на Кубке конфедераций
Голкипер
ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев – о российских болельщиках, которые поддержат
национальную команду на Кубке конфедераций-2017.
«Уверен,
что на Кубке конфедераций наши фанаты продемонстрируют отличный уровень боления.
А мы, в свою очередь, постараемся хорошо выступить», - цитирует
Акинфеева ТАСС.
Напомним, в ходе официальной жеребьевки определились
группы Кубка конфедераций 2017 года. Так в группу А к сборной России попали
Мексика, Португалия и Новая Зеландия. А в группе В чемпион Африки, Чили,
Австралия, Германия.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически