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Игорь Акинфеев: Постараемся хорошо выступить на Кубке конфедераций

Источник:  ТАССКомментарии

Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев – о российских болельщиках, которые поддержат национальную команду на Кубке конфедераций-2017.

«Уверен, что на Кубке конфедераций наши фанаты продемонстрируют отличный уровень боления. А мы, в свою очередь, постараемся хорошо выступить», - цитирует Акинфеева ТАСС.

Напомним, в ходе официальной жеребьевки определились группы Кубка конфедераций 2017 года. Так в группу А к сборной России попали Мексика, Португалия и Новая Зеландия. А в группе В чемпион Африки, Чили, Австралия, Германия. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

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