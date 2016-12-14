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Федерация бобслея России: Мы вынуждены принять решение IBSF

Источник:  Федерация бобслея и скелетона РоссииКомментарии

Федерация бобслея России (ФБР) согласилась с решением Международной федерации бобслея и скелетона о переносе чемпионата мира 2017 года из города Сочи.

«Мы вынуждены принять решение международной федерации бобслея и скелетона перенести чемпионат мира из России в другую страну. В создавшейся ситуации IBSF оказалась перед лицом возможного раскола в спортивной среде и массового бойкота соревнований. Хороших решений в данных обстоятельствах не существует и нашим коллегам пришлось выбрать меньшее из зол. Мы понимаем, что в обстановке взаимного недоверия, которая не является делом наших рук, еще можно достойно провести соревнования, но нельзя устроить праздник, а чемпионат мира должен быть именно праздником, который ждут с радостью и нетерпением. Мы готовы к этой жертве, чтобы продемонстрировать готовность сотрудничать и сохранить единство в нашем виде спорта. Надеемся на понимание коллег и соперников», - говорится на официальном сайте ФБР.

Напомним,  IBSF приняла решение о переносе чемпионата по двум причинам: Первая - чтобы предоставить спортсменам и тренерам из всех государств принять участие в соревновании и сосредоточиться на спорте, а не на обвинениях и дискуссиях - оправданных или нет, а вторая - связи с тем, что несмотря на огромные усилия Федерации бобслея России,  в нынешней ситуации было бы невозможно оценить заслуги Оргкомитета по подготовке к такому большому соревнованию, равно как и качество комплекса «Санки» - одной из лучших трасс в мире».

Решение IBSF было принято после того, как несколько национальных федерации объявили о своем намерении бойкотировать турнир после публикации второй части доклада Макларена.

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