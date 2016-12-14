Федерация бобслея России: Мы вынуждены принять решение IBSF
Федерация бобслея России
(ФБР) согласилась с решением Международной федерации бобслея и скелетона о
переносе чемпионата мира 2017 года из города Сочи.
«Мы вынуждены принять решение международной
федерации бобслея и скелетона перенести чемпионат мира из России в другую
страну. В создавшейся ситуации IBSF оказалась перед лицом возможного раскола в
спортивной среде и массового бойкота соревнований. Хороших решений в данных
обстоятельствах не существует и нашим коллегам пришлось выбрать меньшее из зол.
Мы понимаем, что в обстановке взаимного недоверия, которая не является делом наших
рук, еще можно достойно провести соревнования, но нельзя устроить праздник, а
чемпионат мира должен быть именно праздником, который ждут с радостью и
нетерпением. Мы готовы к этой жертве, чтобы продемонстрировать готовность
сотрудничать и сохранить единство в нашем виде спорта. Надеемся на понимание
коллег и соперников», - говорится на официальном сайте ФБР.
Напомним, IBSF приняла
решение о переносе чемпионата по двум причинам: Первая - чтобы предоставить спортсменам и тренерам из
всех государств принять участие в соревновании и сосредоточиться на спорте, а
не на обвинениях и дискуссиях - оправданных или нет, а вторая - связи с тем,
что несмотря на огромные усилия Федерации бобслея России, в нынешней
ситуации было бы невозможно оценить заслуги Оргкомитета по подготовке к такому
большому соревнованию, равно как и качество комплекса «Санки» - одной из лучших
трасс в мире».
Решение IBSF было принято после того, как
несколько национальных федерации объявили о своем намерении бойкотировать
турнир после публикации второй части доклада Макларена.