Сергей Шишкарев: После матча с Данией половина нашей команды рыдала

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев прокомментировал ничью с Данией (26:26), которая лишила российских спортсменок на выход в полуфинал чемпионата Европы.

«После матча с Данией половина нашей команды рыдала, слез много, все переживают. Это слезы людей, которые плачут не от того, что не выиграли, а от того, что они сделали все, и это не привело к желаемому результату. Они бились, они молодцы. Но все равно ошибок сегодня у нас было много. Был перекос - с одного края Марина Судакова забивает важнейшие голы, шикарные, а Кристина Кожокарь и Дарья Самохина играют почти на ноль в атаке. Такая диспропорция бьет по результату», - приводит слова Шишкарева «Р-Спорт».

Напомним, Сборная России с тремя очками расположилась на четвертом месте группы II. Лидирует в группе команда Норвегии, имея в активе восемь очков. У румынок – шесть очков, у датчанок – пять. У Чехии – два очка. Замыкает группу Венгрия, не заработавшая ни одного очка.