Юниорская сборная России обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал Кубка вызова
Юниорская сборная России по хоккею обыграла в овертайме
команду Швейцарии на Кубке вызова (6:5 ОТ)
В составе россиян дубль оформил Андрей Свечников и по
разу отличились Клим Костин, Вениамин Баранов и Алексей Липанов, а победную
шайбу забросил за три секунды до конца овертайма Иван Чехович.
Подопечные Сергея Голубовича с пятью очками заняли первое место в группе, у западной Канады – три очка, а Швейцарии – одно. Таким образом сборная России вышла в полуфинал турнира, а соперник станет известен позднее.
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