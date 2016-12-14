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Юниорская сборная России обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал Кубка вызова

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Юниорская сборная России по хоккею обыграла в овертайме команду Швейцарии на Кубке вызова (6:5 ОТ)

В составе россиян дубль оформил Андрей Свечников и по разу отличились Клим Костин, Вениамин Баранов и Алексей Липанов, а победную шайбу забросил за три секунды до конца овертайма Иван Чехович.

Подопечные Сергея Голубовича с пятью очками заняли первое место в группе, у западной Канады – три очка, а Швейцарии – одно. Таким образом сборная России вышла в полуфинал турнира, а соперник станет известен позднее.

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