«Чикаго» обыграл «Рейнджерс», у Анисимова и Панарина по два очка

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на домашнем льду обыграл «Рейнджерс» со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Тревор ван Римсдайк и Артем Анисимова, а хозяев льда единственную шайбу забросил Йеспер Фаст.

Российский форвард «Блэкхоукс» Артем Анисимов провел на льду чуть больше 17 минут и помимо заброшенной шайбы сделал одну голевую передачу и был признан второй звездой матча, его партнер по команде Артемий Панарин также заработал два очка, записав на свой счет две результативные передачи.

«Чикаго» с 42 очками лидирует в Западной конференции, а «Рейнджерс» занимают третье место на Востоке, имея в активе на одно очко меньше.

В следующем туре команда из Нью-Йорка 16 декабря на выезде сыграет с «Далласом», а «Чикаго» в этот же день встретится с «Айлендерс».

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