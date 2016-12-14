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«Чикаго» обыграл «Рейнджерс», у Анисимова и Панарина по два очка

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на домашнем льду обыграл «Рейнджерс» со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Тревор ван Римсдайк и Артем Анисимова, а хозяев льда единственную шайбу забросил Йеспер Фаст.

Российский форвард «Блэкхоукс» Артем Анисимов провел на льду чуть больше 17 минут и помимо заброшенной шайбы сделал одну голевую передачу и был признан второй звездой матча, его партнер по команде Артемий Панарин также заработал два очка, записав на свой счет две результативные передачи.

«Чикаго» с 42 очками лидирует в Западной конференции, а «Рейнджерс» занимают третье место на Востоке, имея в активе на одно очко меньше.

В следующем туре команда из Нью-Йорка 16 декабря на выезде сыграет с «Далласом», а «Чикаго» в этот же день встретится с «Айлендерс».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Рейнджерс - Чикаго - 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

Голы:

ван Римсдайк (Панарин, Анисимов), 25:18 (0:1). Фаст (Линдберг), 28:15 (1:1). Анисимов (Кэмпбелл, Панарин), 38:51 (1:2).

Место и дата

14 декабря 03:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция

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