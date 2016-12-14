Шайба Кулемина не спасла «Айлендерс» от поражения в матче с «Вашингтоном»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на выезде обыграл «Айлендерс» со счетом 4:2.

В составе победителей дубль оформил Мэтт Нисканен и по разу отличились Бретт Коннолли и Джастин Уильямс, а у хозяев льда шайбы забросили Брок Нельсон и Никита Кулемин.

Российский форвард столичной команды Евгений Кузнецов заработал два очка, отдав две результативные передачи, его партнер по команде Дмитрий Орлов отдал одну голевую передачу.

«Вашингтон» с 39-ю очками занимает четвертое место в Восточной конференции, а «Айлендерс» в ней же расположился на 16-й строчке, имея в активе 27 очков.

В следующем туре «Кэпиталз» 17 декабря сыграют на выезде с «Каролиной», а команда из Нью-Йорка днем ранее примет лидера Западной конференции - «Чикаго».

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