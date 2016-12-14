Шайба Кулемина не спасла «Айлендерс» от поражения в матче с «Вашингтоном»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» на
выезде обыграл «Айлендерс» со счетом 4:2.
В составе победителей дубль оформил Мэтт Нисканен и
по разу отличились Бретт Коннолли и Джастин Уильямс, а у хозяев
льда шайбы забросили Брок Нельсон и Никита Кулемин.
Российский форвард столичной команды Евгений
Кузнецов заработал два очка, отдав две результативные передачи, его партнер по
команде Дмитрий Орлов отдал одну голевую передачу.
«Вашингтон» с 39-ю очками занимает четвертое место
в Восточной конференции, а «Айлендерс» в ней же расположился на 16-й строчке,
имея в активе 27 очков.
В следующем туре «Кэпиталз» 17 декабря сыграют на
выезде с «Каролиной», а команда из Нью-Йорка днем ранее примет лидера Западной
конференции - «Чикаго».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Айлендерс - Вашингтон - 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)
Голы:
Нелсон (Зайденберг, Клаттербак), 9:32 (1:0). Коннолли (Эллер, Врана), 22:09 (1:1). Уильямс (Кузнецов, Врана), 27:37 (1:2). Кулёмин (Лэдди, Сизикас), 30:41 (2:2). Нисканен (Юханссон, Орлов), 41:34 (2:3). Нисканен (Карлсон, Кузнецов), 58:02 (2:4).
Место и дата
14 декабря 03:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция