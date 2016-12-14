«Каролина» одержала волевую победу над «Ванкувером», проигрывая по ходу 2:5
В матче
регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» на домашнем льду обыграла «Ванкувер
Кэнакс» со счетом 8:6.
В составе
победителей дубль оформил Джефф Скиннер и по разу отличились Себастьян Ахо, Рон
Хэйнси, Виктор Раск, Джастин Фолк, Джордан Стаал и Ли Стемпняк, а гостей шайбы
заросили Свен Берчи (дважды), Александр Барроуз, Маркус Гранлунд, Бен Заттон и
Брендон Саттер.
Российский
защитник «Кэнакс» Никита Трямкин провел на льду чуть больше 18 минут и за это
время совершил два блока и отдал одну результативную передачу.
«Ванкувер» с
26 очками занимает 12-е место в Западной конференции, а «Каролина»
расположилась на 11-й строчке на Востоке, имея в активе 30 очков.
В следующем туре команда из Роли 17 декабря примет «Вашингтон», а «Кэнакс» в этот же день сыграют с «Тампой».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Каролина - Ванкувер - 8:6 (2:1, 0:4, 6:1)
Голы:
Ахо (Стемпняк, Песке), 5:27 (1:0). Берчи (Берроуз, Хорват), 7:35 (1:1). Скиннер (Хэнифин, Райан), 9:25 (2:1). Берроуз (Берчи, Трямкин), 24:11 (2:2). Гранлунд (Эрикссон), 25:24 (2:3). Хаттон (Саттер), 28:47 (2:4). Берчи (Седин Х., Седин Д.), 34:19 (2:5). Скиннер (Раск, Райан), 41:16 (3:5). Хэйнси (Фолк, Раск), 44:14 (4:5). Раск (Райан), 44:38 (5:5). Фолк (Стаал, Линдхольм), 45:56 (6:5). Стаал (Линдхольм, Нордстрем), 52:38 (7:5). Саттер (Гудбрэнсон), 54:10 (7:6). Стемпняк (Фолк), 59:02 (8:6).
Место и дата
14 декабря 03:00, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция