«Каролина» одержала волевую победу над «Ванкувером», проигрывая по ходу 2:5

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» на домашнем льду обыграла «Ванкувер Кэнакс» со счетом 8:6.

В составе победителей дубль оформил Джефф Скиннер и по разу отличились Себастьян Ахо, Рон Хэйнси, Виктор Раск, Джастин Фолк, Джордан Стаал и Ли Стемпняк, а гостей шайбы заросили Свен Берчи (дважды), Александр Барроуз, Маркус Гранлунд, Бен Заттон и Брендон Саттер.

Российский защитник «Кэнакс» Никита Трямкин провел на льду чуть больше 18 минут и за это время совершил два блока и отдал одну результативную передачу.

«Ванкувер» с 26 очками занимает 12-е место в Западной конференции, а «Каролина» расположилась на 11-й строчке на Востоке, имея в активе 30 очков.

В следующем туре команда из Роли 17 декабря примет «Вашингтон», а «Кэнакс» в этот же день сыграют с «Тампой».

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