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«Каролина» одержала волевую победу над «Ванкувером», проигрывая по ходу 2:5

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» на домашнем льду обыграла «Ванкувер Кэнакс» со счетом 8:6.

В составе победителей дубль оформил Джефф Скиннер и по разу отличились Себастьян Ахо, Рон Хэйнси, Виктор Раск, Джастин Фолк, Джордан Стаал и Ли Стемпняк, а гостей шайбы заросили Свен Берчи (дважды), Александр Барроуз, Маркус Гранлунд, Бен Заттон и Брендон Саттер.

Российский защитник «Кэнакс» Никита Трямкин провел на льду чуть больше 18 минут и за это время совершил два блока и отдал одну результативную передачу.

«Ванкувер» с 26 очками занимает 12-е место в Западной конференции, а «Каролина» расположилась на 11-й строчке на Востоке, имея в активе 30 очков.

В следующем туре команда из Роли 17 декабря примет «Вашингтон», а «Кэнакс» в этот же день сыграют с «Тампой».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Каролина - Ванкувер - 8:6 (2:1, 0:4, 6:1)

Голы:

Ахо (Стемпняк, Песке), 5:27 (1:0). Берчи (Берроуз, Хорват), 7:35 (1:1). Скиннер (Хэнифин, Райан), 9:25 (2:1). Берроуз (Берчи, Трямкин), 24:11 (2:2). Гранлунд (Эрикссон), 25:24 (2:3). Хаттон (Саттер), 28:47 (2:4). Берчи (Седин Х., Седин Д.), 34:19 (2:5). Скиннер (Раск, Райан), 41:16 (3:5). Хэйнси (Фолк, Раск), 44:14 (4:5). Раск (Райан), 44:38 (5:5). Фолк (Стаал, Линдхольм), 45:56 (6:5). Стаал (Линдхольм, Нордстрем), 52:38 (7:5). Саттер (Гудбрэнсон), 54:10 (7:6). Стемпняк (Фолк), 59:02 (8:6).

Место и дата

14 декабря 03:00, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция


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