«Сент-Луис» проиграл «Нэшвиллу», пропустив шесть шайб. У Тарасенко два очка
В матче
регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» обыграл на домашнем льду «Сент-Луис
Блюз» со счетом 6:3.
В составе
победителей дубль оформил Майк Фишер и по разу отличились Джеймс Нил, Филип
Форсберг, Райан Джохансен и Майк Рибейро, а у гостей шайбы забросили Кевин
Шаттенкирк, Райн Ривз и Брэд Хант.
Российский
форвард «Блюз» Владимир Тарасенко заработал два очка, отдав две результативные
передачи.
«Сент-Луис»
с 36-ю очками занимает третье место в Западной конференции, а «Нэшвилл» в ней
же расположился на девятой строчке, имея в активе 30 очков.
В следующем
туре команда из Нэшвилла 16 декабря примет «Миннесоту», а «Сент-Луис» в этот же
день сыграет с «Нью-Джерси».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Нэшвилл - Сент-Луис - 6:3 (0:2, 2:1, 4:0)
Голы:
Шаттенкирк (Тарасенко), 10:12 (0:1). Ривз (Бродзяк, Эдмундсон), 16:41 (0:2). Хант (Тарасенко, Шаттенкирк), 21:49 (0:3). Нил (Джохансен), 24:07 (1:3). Форсберг (Экхольм, Арвидсон), 26:22 (2:3). Джохансен (Уилсон), 43:04 (3:3). Фишер (Уилсон, Арвидсон), 49:02 (4:3). Рибейро (Смит, Фиала), 50:31 (5:3). Фишер (Уотсон), 58:38 (6:3).
Место и дата
14 декабря 04:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция