«Сент-Луис» проиграл «Нэшвиллу», пропустив шесть шайб. У Тарасенко два очка

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» обыграл на домашнем льду «Сент-Луис Блюз» со счетом 6:3.

В составе победителей дубль оформил Майк Фишер и по разу отличились Джеймс Нил, Филип Форсберг, Райан Джохансен и Майк Рибейро, а у гостей шайбы забросили Кевин Шаттенкирк, Райн Ривз и Брэд Хант.

Российский форвард «Блюз» Владимир Тарасенко заработал два очка, отдав две результативные передачи.

«Сент-Луис» с 36-ю очками занимает третье место в Западной конференции, а «Нэшвилл» в ней же расположился на девятой строчке, имея в активе 30 очков.

В следующем туре команда из Нэшвилла 16 декабря примет «Миннесоту», а «Сент-Луис» в этот же день сыграет с «Нью-Джерси».

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