33 сэйва Бобровского помогли «Коламбусу» на выезде обыграть «Эдмонтон»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» на выезде обыграл «Эдмонтон» со счетом 3:1.

В составе победителей голами отличились Сэм Ганье, Кэм Аткинсон и Мэтт Калверт, а у хозяев льда единственную шайбу забросил Тайлер Питлик.

Российский голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 33 броска из 34 и был признан первой звездой матча.

«Коламбус» с 40 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, а «Эдмонтон» расположился на шестой строчке на Западе, имея в активе 35 очков.

В следующем туре команда Бобровского 17 декабря на выезде сыграет с «Калгари», а «Эдмонтон» 18 декабря примет «Тампу».

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