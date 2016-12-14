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33 сэйва Бобровского помогли «Коламбусу» на выезде обыграть «Эдмонтон»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
33 сэйва Бобровского помогли «Коламбусу» на выезде обыграть «Эдмонтон»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» на выезде обыграл «Эдмонтон» со счетом 3:1.

В составе победителей голами отличились Сэм Ганье, Кэм Аткинсон и Мэтт Калверт, а у хозяев льда единственную шайбу забросил Тайлер Питлик.

Российский голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 33 броска из 34 и был признан первой звездой матча.

«Коламбус» с 40 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, а «Эдмонтон» расположился на шестой строчке на Западе, имея в активе 35 очков.

В следующем туре команда Бобровского 17 декабря на выезде сыграет с «Калгари», а «Эдмонтон» 18 декабря примет «Тампу».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Эдмонтон - Коламбус - 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Голы:

Питлик (Летесту, Кэссиан), 10:06 (1:0). Ганье (Веннберг, Веренски), 27:59 (1:1). Эткинсон (Ганье, Веннберг), 47:10 (1:2). Калверт (Андерсон), 48:46 (1:3).

Место и дата

14 декабря 05:00, Роджерс Плэйс, Онлайн-трансляция

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