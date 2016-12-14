33 сэйва Бобровского помогли «Коламбусу» на выезде обыграть «Эдмонтон»
В матче
регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» на выезде обыграл «Эдмонтон» со счетом
3:1.
В составе
победителей голами отличились Сэм Ганье, Кэм Аткинсон и Мэтт Калверт, а у хозяев
льда единственную шайбу забросил Тайлер Питлик.
Российский
голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 33 броска из 34 и был признан первой
звездой матча.
«Коламбус» с
40 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, а «Эдмонтон»
расположился на шестой строчке на Западе, имея в активе 35 очков.
В следующем туре команда Бобровского 17 декабря на выезде сыграет с «Калгари», а «Эдмонтон» 18 декабря примет «Тампу».
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