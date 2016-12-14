Помимо «Спартака», на Депая претендует «Рома»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай близок к переходу в другой клуб. Об этом сообщает издание Calciomercato.com.



Согласно информации источника, на игрока сборной Голландии претендует «Рома». Отмечается, что итальянский клуб планирует взять футболиста в аренду, который и заменит в стане «волков» Мохаммеда Салаха. Последний, в свою очередь, отправится грядущей зимой в составе сборной Египта на Кубок Африканских наций.

Ранее сообщалось, что в услугах Депая заинтересован московский «Спартак».

В нынешнем сезоне 22-летний голландец провел на клубном уровне 7 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 25 млн евро, а его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2019 года.



