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Помимо «Спартака», на Депая претендует «Рома»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай близок к переходу в другой клуб. Об этом сообщает издание Calciomercato.com.

Согласно информации источника, на игрока сборной Голландии претендует «Рома». Отмечается, что итальянский клуб планирует взять футболиста в аренду, который и заменит в стане «волков» Мохаммеда Салаха. Последний, в свою очередь, отправится грядущей зимой в составе сборной Египта на Кубок Африканских наций.

Ранее сообщалось, что в услугах Депая заинтересован московский «Спартак». 

В нынешнем сезоне 22-летний голландец провел на клубном уровне 7 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 25 млн евро, а его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2019 года. 


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