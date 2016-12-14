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Руководство «Манчестер Юнайтед» попытается убедить Моуринью не продавать Рохо

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Руководство «Манчестер Юнайтед» довольно выступлением защитника Маркоса Рохо. Об этом сообщает издание Daily Record.

По информации источника, боссы «красных дьяволов» собираются убедить наставника команды Жозе Моуринью не продавать игрока сборной Аргентины зимой 2017 года. 

Ранее сообщалось, что главный тренер английского клуба намерен обновить защитную линию, продав сразу несколько игроков данного амплуа. По сообщениям СМИ, Рохо входил в список возможных трансферов января.

В нынешнем сезоне аргентинец провел во всех турнирах за «МЮ» 15 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 19 млн евро, а его контракт с «Юнайтед» рассчитан до 2019 года.

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