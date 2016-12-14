Руководство «Манчестер Юнайтед» попытается убедить Моуринью не продавать Рохо

Генрих Мхитарян: В АПЛ много времени уходит на адаптацию, но я стараюсь выполнять требования Моуринью

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян рассказал, на кого ровнялся в детстве, а также высказался об уровне АПЛ.