Обмен Шатова на Крицюка, 33 сэйва Бобровского и 11 очков россиян в НХЛ. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.

1. «Эвертон» неожиданно для всех одержал волевую победу над «Арсеналом» (2:1).

2. Но куда более неожиданно проиграл действующий чемпион Англии «Лестер» - «Борнмуту» (0:1) и это после ошеломительной победы над «Манчестер Сити» (4:2) в прошлом туре.

3. «Зенит» готов обменять своего полузащитника Олега Шатова на голкипера «Краснодара» Станислава Крицюка.

4. В НХЛ сегодня состоялось десять матчей, в которых российские хоккеисты набрали 11 очков.

5. «Чикаго» обыграл «Рейнджерс» (2:1), у Артема Анисимова и Артемия Панарина по два очка.

6. Два очка Евгения Кузнецова и передача Дмитрия Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Айлендерс« (4:2), за который голом отличился Никита Кулемин.

7. Результативная передача Никиты Трямкина не спасла «Ванкувер» от поражения в матче с «Каролиной» (6:8).

8. «Нэшвилл» одержал волевую победу над «Сент-Луисом» (6:3), проигрывая по ходу 0:3, на счету форварда «Блюз» Владимира Тарасенко два очка.

9. 33 сэйва Сергея Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Эдмонтон» (3:1), россиянин был признан первой звездой матча.

10. Гандболистки сборной России сыграли вничью с Данией (26:26) и потеряли шансы на выход в полуфинал чемпионата Европы.

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