Обмен Шатова на Крицюка, 33 сэйва Бобровского и 11 очков россиян в НХЛ. Главные новости утра
«Советский
спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.
1. «Эвертон» неожиданно для всех одержал волевую
победу над «Арсеналом» (2:1).
2. Но куда более неожиданно проиграл действующий чемпион
Англии «Лестер» - «Борнмуту» (0:1) и это после ошеломительной победы над «Манчестер
Сити» (4:2) в прошлом туре.
3. «Зенит» готов обменять своего полузащитника
Олега Шатова на голкипера «Краснодара» Станислава Крицюка.
4. В НХЛ сегодня состоялось десять матчей, в
которых российские хоккеисты набрали 11 очков.
5. «Чикаго» обыграл «Рейнджерс» (2:1), у Артема
Анисимова и Артемия Панарина по два очка.
6. Два очка Евгения Кузнецова и передача Дмитрия
Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Айлендерс« (4:2), за который голом
отличился Никита Кулемин.
7. Результативная передача Никиты Трямкина не
спасла «Ванкувер» от поражения в матче с «Каролиной» (6:8).
8. «Нэшвилл» одержал волевую победу над «Сент-Луисом»
(6:3), проигрывая по ходу 0:3, на счету форварда «Блюз» Владимира Тарасенко два
очка.
9. 33 сэйва Сергея Бобровского помогли «Коламбусу»
обыграть «Эдмонтон» (3:1), россиянин был признан первой звездой матча.
10. Гандболистки сборной России сыграли вничью с
Данией (26:26) и потеряли шансы на выход в полуфинал чемпионата Европы.
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