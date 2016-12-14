Светлана Журова: Федерациям не нужны бойкоты турниров, поэтому они переносят их из России

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала перенос чемпионата мира по бобслею и скелетону из Сочи по решению Международной федерации бобслея и скелетона.

«Несомненно, примешалась политика, потому что, к сожалению, сейчас есть такой нюанс, и почему-то он имеет отношение только к России. Есть вопрос к международным федерациям, которые должны определиться, проводят они соревнования в России или нет. Они говорят, что нет, потому что ряд спортсменов тут же начинает бойкотировать. Несомненно, никакой федерации сейчас не нужны бойкоты, и они совершенно спокойно говорят: «Ну и ничего страшного, значит, Россия не будет принимать ЧМ», – приводит слова Журовой RT на русском.

Решение IBSF было принято после того, как несколько национальных федерации объявили о своем намерении бойкотировать турнир после публикации второй части доклада Макларена.

Первой о бойкоте турнира сообщила Латвия. Позднее к ней присоединилась Южная Корея. Сегодня о возможности бойкота сообщил представитель австрийской федерации.

