Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Гандбол  Венгрия- : -Россия
Баскетбол  Зенит- : -Уникаха
Гандбол  Чехия- : -Норвегия
Баскетбол  Химки- : -Бильбао
Футбол  Сандерленд- : -Челси
Футбол  Кристал Пэлас- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Емельяненко: Надеюсь, в ближайшее время встретимся с Федором

Источник:  «Известия»Комментарии

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко дал интервью изданию «Известия». 

– Легендарный боец ММА Антонио «Бигфут» Силва вызвал вас на бой через социальную сеть... Готовы сразиться с ним?
– Да? Пусть становится в очередь! Желающих провести бой со мной хватает.

– Сергей Харитонов интересен вам как соперник?
– Я даже говорить не хочу об этом гражданине. Давайте не будем поднимать эту тему.

– Успели увидеться с братом после того, как вышли из тюрьмы?
– Еще нет. Федор был на Дальнем Востоке, я постоянно тренируюсь в Москве, пока что не было времени. Надеюсь, в ближайшее время встретимся.

– Будете вместе тренироваться?
– Не знаю. Время покажет. С Федором или без я постараюсь набрать хорошую форму и достойно выступить на ринге. Надеюсь, у меня получится начать все с чистого листа, – сказал спортсмен.

Напомним, Александр Емельяненко обвинялся в нанесении побоев и сексуальном насилии над своей горничной. Сам спортсмен факт насилия отрицал и утверждал, что девушка дала ложные показания. Решением суда Емельяненко приговорили к четырем годам и шести месяцам лишения свободы, но освободили условно-досрочно. Оставшуюся часть срока суд заменил исправительными работами.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
ВИДЕО ДНЯ: Расстроенный поражением боец отправил в нокаут ринг-герлАмериканский боец смешанного стиля Эндрю Уитни потерпел поражение на турнире Titan Fight Championship 42 в бою против Фархада Шарипова.Российские бойцы завоевали все первые места на «Кубке Содружества» по ММА 2016В Сургуте завершился международный турнир Кубок Содружества по смешанному боевому единоборству, в котором приняли участие свыше 100 бойцов из России и ближнего зарубежья. В ходе двух соревновательных дней определились победители открытого «Кубка Содружества» 2016 года. Во всех семи весовых категориях победу праздновали российские спортсмены.Вячеслав Василевский: С удовольствием подерусь с Макгрегором в среднем весеВячеслав Василевский: С удовольствием подерусь с Макгрегором в среднем весеРоссийский боец Вячеслав Василевский рассказал, почему подписал контракт с АСВ, о стремлении попасть в UFC и возвращении Федора Емельяненко.M-1 Challenge 74. Абукар Яндиев проведет бой против Бутенко18 февраля на турнире M-1 Challenge 74 против действующего чемпиона организации в легком весе Александр Бутенко (Fightspirit, 42-11-2) выйдет победитель кубка мира по дзюдо и один из самых ярких бойцов российского ММА Абукар Яндиев (Fight or Die, 8-1).Компания Fight Nights представила проморолик боя Сидельников — Агаев16 декабря в Москве состоится турнир FN GLOBAL 57. На арене Дворца спорта «Динамо» в Крылатском зрители увидят поединки с участием российских и зарубежных спортсменов, кульминацией которых станет полуфинал Гран-при в тяжелом весе между Кириллом Сидельниковым (10-4) и Багой Агаевым (28-18).Сегодня в Санкт-Петербурге пройдет открытая тренировка участников турнира ACB 50В преддверии турнира ACB 50 В Санкт-Петербурге состоится открытая тренировка, которая уже будет пятой по счету. На ней продемонстрируют свое мастерство лучшие бойцы лиги ACB, пятеро из которых - Салимгерей Расулов, Денис Гольцов, Марат Балаев, Асламбек Саидов и Магомед Магомедов - примут участие в титульных поединках на ACB 50.Александр Емельяненко: Планирую продолжать заниматься спортомБоец смешанных единоборств Александр Емельяненко, недавно вышедший из тюрьмы, рассказал о жизни в заключении и о своих ближайших планах.Александр Емельяненко: Я не был звездой в тюрьмеРоссийский боец ММА Александр Емельяненко рассказал о том, как он отбывал тюремный срок. Он заявил, что не был звездой в тюрьме.Bellator: Емельяненко может проводить бои в других промоушенах, его договор не эксклюзивныйРоссийский боец Федор Емельяненко может выступать в других промоушенах во время действия контракта с организацией Bellator.Холлоуэй завоевал титул временного чемпиона UFC в полулегком весеАмериканец Макс Холлоуэй победил своего соотечественника Энтони Петтиса и завоевал титул временного чемпиона в полулегком весе.Абдурахимов провел бой в UFC с травмами рукВ ночь на 10 декабря в главном бою завершившегося в американском Олбани турнира UFC Fight Night 102 россиянин Шамиль «Абрек» Абдурахимов не смог довести до победы встречу с хозяином площадки Дерриком Льюисом из-за полученных травм рук.Определились сильнейшие бойцы 2016 годаОпределились сильнейшие бойцы 2016 годаВо Владивостоке завершился Суперкубок России по ММА, в рамках которого победители Кубка России и победители национального чемпионата оспаривали право называться сильнейшими спортсменами 2016 года.Эмеев победил Токова разделенным решением судейЧемпион М-1 в среднем весе россиянин Рамазан Эмеев одержал победу над соотечественником Анатолием Токовым в рамках турнира M-1 Challange 73, состоявшегося в Назрани.Федор Емельяненко: Никакого конфликта с Кадыровым не былоРоссийский боец смешанного стиля Федор Емельяненко прокомментировал конфликт с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыров.Федор Емельяненко: Предложение UFC меня не устроилоЛегендарный российский боец ММА Федор Емельяненко подтвердил, что он получил предложение UFC о проведении поединков под эгидой данной организации.Емельяненко анонсировал Кубок Содружества в СургутеЕмельяненко анонсировал Кубок Содружества в Сургуте9-10 декабря в Сургуте пройдет международный турнир «Кубок Содружества» по смешанному боевому единоборству, в котором примут участие свыше 100 бойцов из России и ближнего зарубежья.Емельяненко объявил о проведении Суперкубка России9 декабря во Владивостоке пройдет Суперкубок России по ММА-2016, - один из главных турниров, проходящих под эгидой Союза ММА России. Соревнования примет «Фетисов Арена».Федор Емельяненко: Нурмагомедов может «задушить» МакгрегораРоссийский боец смешанного стиля Федор Емельяненко поделился мнением, возможен ли поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.Федор Емельяненко: Запаха алкоголя от Митриона не почувствовалРоссийский боец смешанного стиля Федор Емельяненко поделился мнением о своем следующем сопернике - американце Мэтте Митрионе.Тренер: Емельяненко начнет подготовку к бою с Митрионом в январеТренер российского бойца Федора Емельяненко Владимир Воронов рассказал, когда спортсмен начнет подготовку к поединку против Мэтта Митриона в рамках турнира Bellator 171 в США.

Федор Емельяненко
Федор Емельяненковсе новости
Александр Емельяненко
Александр Емельяненковсе новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства