Александр Емельяненко: Надеюсь, в ближайшее время встретимся с Федором

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко дал интервью изданию «Известия».



– Легендарный боец ММА Антонио «Бигфут» Силва вызвал вас на бой через социальную сеть... Готовы сразиться с ним?

– Да? Пусть становится в очередь! Желающих провести бой со мной хватает.



– Сергей Харитонов интересен вам как соперник?

– Я даже говорить не хочу об этом гражданине. Давайте не будем поднимать эту тему.

– Успели увидеться с братом после того, как вышли из тюрьмы?

– Еще нет. Федор был на Дальнем Востоке, я постоянно тренируюсь в Москве, пока что не было времени. Надеюсь, в ближайшее время встретимся.



– Будете вместе тренироваться?

– Не знаю. Время покажет. С Федором или без я постараюсь набрать хорошую форму и достойно выступить на ринге. Надеюсь, у меня получится начать все с чистого листа, – сказал спортсмен.



Напомним, Александр Емельяненко обвинялся в нанесении побоев и сексуальном насилии над своей горничной. Сам спортсмен факт насилия отрицал и утверждал, что девушка дала ложные показания. Решением суда Емельяненко приговорили к четырем годам и шести месяцам лишения свободы, но освободили условно-досрочно. Оставшуюся часть срока суд заменил исправительными работами.