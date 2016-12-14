Тарасенко вышел на единоличное второе место в гонке бомбардиров НХЛ
Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко набрал 2 (0+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (3:6).
Хоккеист из РФ помог отличиться в этой игре двум партнерам по команде: Кевину Шаттенкирку и Брэду Ханту.
Таким образом, Тарасенко вышел на чистое 2-е место в гонке бомбардиров лиги, сократив отставание от Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» до 5 очков.
Всего на счету Владимира 34 (14+20) очка в 30 встречах при показателе полезности «-2».
Матч
Нэшвилл - Сент-Луис - 6:3 (0:2, 2:1, 4:0)
Голы:
Шаттенкирк (Тарасенко), 10:12 (0:1). Ривз (Бродзяк, Эдмундсон), 16:41 (0:2). Хант (Тарасенко, Шаттенкирк), 21:49 (0:3). Нил (Джохансен), 24:07 (1:3). Форсберг (Экхольм, Арвидсон), 26:22 (2:3). Джохансен (Уилсон), 43:04 (3:3). Фишер (Уилсон, Арвидсон), 49:02 (4:3). Рибейро (Смит, Фиала), 50:31 (5:3). Фишер (Уотсон), 58:38 (6:3).
Место и дата
14 декабря 04:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция