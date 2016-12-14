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Артем Ребров: Жизнь в Европе протекает намного спокойней, чем в России

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров высказал свое отношение к Европе, отметив, что путешествие по другим странам он воспринимает, как хобби.

«Путешествовать по Европе круто. Менять города, не задерживаясь долго в каком-то одном. Переезжать на быстрых поездах. В разных городах встречать новых людей, старых знакомых. Пробовать разные блюда, видеть не похожие друг на друга архитектуры зданий. Жизнь в Европе протекает намного спокойней, чем наша. Нет этих безумных бегов и пробок. Да, наверняка у местных людей есть другие, свои проблемы. Но в очередной раз, возвращаясь домой, понимаю что для меня существует только одна страна – Россия. И только один родной город – Москва. Все остальное, это так, хорошо провести время, чтобы в очередной раз убедиться, как любима родная земля! И я за то, что не у них там лучше, а за то, чтобы забирать там лучшее и делать у нас еще лучше, чем «у них»! Привет, Москва. До 1 го января дома, дел накопилось море», – написал голкипер красно-белых на своей странице в Instagram.

Путешествовать по Европе круто.✈️🚆🚋Менять города, не задерживаясь долго в каком-то одном. Переезжать на быстрых поездах. В разных городах встречать новых людей, старых знакомых. Пробовать разные блюда, видеть не похожие друг на друга архитектуры зданий. Жизнь в Европе протекает намного спокойней, чем наша. Нет этих безумных бегов и пробок. Да, наверняка у местных людей есть другие, свои проблемы. Но в очередной раз, возвращаясь домой, понимаю что для меня существует только одна страна, Россия. И только один родной город, Москва. Все остальное, это так, хорошо провести время, чтобы в очередной раз убедиться, как любима родная земля! И я за то, что не у них там лучше, а за то, чтобы забирать там лучшее и делать у нас ещё лучше, чем "у них"!) привет, Москва. До 1 го января дома, дел накопилось море✌🏻️✌🏻️👨‍👩‍👦‍👦👨‍👩‍👦‍👦#ребров32#галопомпоевропам#москвалучшийгородназемле#люблюроссию#семья#дом

Фото опубликовано Artem Rebrov (@rebrov32)

Артем Ребров посетил матч «Ювентуса» (фото)

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