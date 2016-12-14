Хабиб Нурмагомедов сообщил о подписании контракта на поединок

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих планах на будущее.

«Я уже принял бой, ждем ответ другой стороны. Скоро все узнаете», – написал спортсмен из РФ на своей странице в Instagram.

Напомним, уроженец Махачкалы на последнем турнире UFC должен был провести поединок за титул чемпиона мира с Эдди Альваресом, однако, последний бросил вызов Конору Макгрегору и руководство UFC дало согласие на проведение этого боя.

Таким образом, Нурмагомедов провел поединок с Майклом Джонсоном, у которого выиграл в 3-м раунде.

По сообщениям прессы, следующим соперником Хабиба должен стать Тони Фергюсон.



