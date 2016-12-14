«Ювентус» нашел замену Витселю в «Аталанте»
Франк КессиИсточник: ФК «Аталанта»
Руководство «Ювентуса» продолжает вести поиски усиления центральной линии. Об этом сообщает издание La Gazzetta Dello Sport.
По информации источника, помимо полузащитника «Зенита» и сборной Бельгии Акселя Витселя, генеральный директор туринского клуба Беппе Маротта следит за выступлениями игрока «Аталанты» Франка Кесси.
Отмечается, на ивуарисйского футболиста также претендуют английские клубы, но действующий чемпион Италии рассчитывает совершить сделку в январе 2017 года.
В нынешнем сезоне 19-летний Кесси провел во всех турнирах за «Аталанту» 15 матчей, забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 7,50 млн евро, а его контракт с клубом истекает летом 2017 года.
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