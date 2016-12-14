Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Гандбол  Венгрия- : -Россия
Баскетбол  Зенит- : -Уникаха
Гандбол  Чехия- : -Норвегия
Баскетбол  Химки- : -Бильбао
Футбол  Сандерленд- : -Челси
Футбол  Кристал Пэлас- : -Манчестер Юнайтед
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Ювентус» нашел замену Витселю в «Аталанте»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Франк Кесси
Франк КессиИсточник: ФК «Аталанта»

Руководство «Ювентуса» продолжает вести поиски усиления центральной линии. Об этом сообщает издание La Gazzetta Dello Sport.

По информации источника, помимо полузащитника «Зенита» и сборной Бельгии Акселя Витселя, генеральный директор туринского клуба Беппе Маротта следит за выступлениями игрока «Аталанты» Франка Кесси.

Отмечается, на ивуарисйского футболиста также претендуют английские клубы, но действующий чемпион Италии рассчитывает совершить сделку в январе 2017 года.

В нынешнем сезоне 19-летний Кесси провел во всех турнирах за «Аталанту» 15 матчей, забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 7,50 млн евро, а его контракт с клубом истекает летом 2017 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Помимо «Спартака», на Депая претендует «Рома»Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай близок к переходу в другой клуб. Об этом сообщает издание Calciomercato.com.«Зенит» готов обменять Шатова на голкипера «Краснодара» КрицюкаФутбольный клуб «Зенит» может обменять своего полузащитника Олега Шатова на голкипера «Краснодара» Станислава Крицюка.Алексей Сафонов: Депай готов перейти в «Спартак»Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Мемфиса Депая в «Спартак». Он сказал, что голландец готов ехать в Россию.Оскар присоединится к Халку и Виллаш-Боашу в «Шанхай СИПГ», китайский клуб заплатит за него 52 миллиона фунтовБразильский полузащитник Оскар в январе покинет «Челси» и перейдет в китайский «Шанхай СИПГ». Об этом сообщают британские СМИ.«Спартак» сделал предложение по приобретению Льяича из «Торино»Итальянский клуб пока отвечает отказами на запросы лидеров чемпионата России«Суонси» и «Саутгемптон» поборются с «Эвертоном» за ДзагоеваНа полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева претендуют «Суонси» и «Эвертон». Об этом сообщают британские СМИ.«Арсенал» планирует продлить контракты с Жиру и КокленомТренерский штаб лондонского «Арсенала» во главе с Арсеном Венгером доволен выступлениями форварда Оливье Жиру и полузащитника Франсиса Коклена.Валерий Масалитин: Черышеву лучше оставаться в Европе, чем переезжать в РФПЛВалерий Масалитин: Черышеву лучше оставаться в Европе, чем переезжать в РФПЛЭкс-форвард ЦСКА прокомментировал информацию, согласно которой полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев может перейти в «Депортиво».Срна договорился о переходе в «Барселону», сторонам осталось согласовать зарплату игрокаЗащитник донецкого «Шахтера» Дарио Срна близок к переходу в «Барселону». Об этом сообщают испанские СМИ.«Депортиво» планирует приобрести ЧерышеваПолузащитник «Вильярреала» Денис Черышев может покинуть команду в январе 2017 года. Об этом сообщает издание Fichajes.net.В «Манчестер Юнайтед» уверены, что подпишут Гризманна летом 2017 годаПолузащитник «Атлетико» Антуан Гризманн может начать следующий сезон в составе «Манчестер Юнайтед».Кавани готов перейти в «Манчестер Юнайтед» ради работы с МоуриньюФорвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани рассматривает возможность переезда в чемпионат Англии. Об этом сообщает издание Daily Express.«Оборону «Спартака» Шишкин точно не укрепит». Андрей Червиченко – о трансферах«Оборону «Спартака» Шишкин точно не укрепит». Андрей Червиченко – о трансферахБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможных зимних трансферах ведущих клубов РФПЛ.«Зенит» может отпустить Витселя в «Ювентус» зимой за 6 млн евро«Зенит» рассматривает возможность отпустить полузащитника Акселя Витселя в «Ювентус» в зимнее трансферное окно за 6 млн евро, сообщает Calciomercato.com.«Зенит» интересуется полузащитником «Атлетико Паранаэнсе»Полузащитник «Атлетико Паранаэнсе» Эрнани Азеведо Жуниор может продолжить карьеру в «Зените». Об этом бразильский журналист Жулиано Лоренц Оскар сообщил в своем твиттере.Гендиректор «Терека»: Клуб продлит контракты с Ивановым, Уциевым и СадаевымГенеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров сообщил, что клуб продлит истекающие летом 2017 года контракты с футболистами команды Олегом Ивановым, Ризваном Уциевым и Зауром Садаевым, а некоторые легионеры могут покинуть команду.Витсель – самый дорогой игрок премьер-лигиПо данным сайта transfermarkt.de, полузащитник «Зенита» Аксель Витсель стоит 23 миллиона евро.Артем Ребров посетил матч «Ювентуса» (фото)Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров во время паузы в чемпионате России посетил матч 16-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Торино».Павел Недвед: «Порту» нельзя недооцениватьВице-президент «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 Лиги чемпионов. Напомним, что команде предстоит сыграть с «Порту».«Барселона» интересуется БаккойИнтерес к нападающему «Севильи» Карлосу Бакке проявляет «Барселона». Об этом сообщают испанские СМИ.

Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Аталанта
Аталантакалендарьстатистика
Аксель Витсель
Аксель Витсельвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы